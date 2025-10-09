«Забути про кордони 2022 року»: чому Лавров сперечається з Трампом про повернення Україні окупованих земель?

Триває четвертий рік окупації частини Херсонської та Запорізької областей на півдні України. Міністр Закордонних справ Росії Сергій Лавров наприкінці вересня заявив, що розраховувати на повернення України до кордонів 2022 року «було б політичною сліпотою», а 8 жовтня заступник голови російського МЗС Сергій Рябков сказав, що можливості для припинення війни проти України вичерпані. А от голова Миколаївської ОВА Віталій Кім спрогнозував завершення війни РФ проти України у проміжку від двох місяців до року.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» зібрав думки політиків та експертів щодо того:

Чи реально Україні відновити контроль над своїми землями та чи є для цього ресурси?

Що заважає закінчити війну Росії проти України, чи принаймні укласти перемир’я?

І як деокупувати всі південні території, які захопила РФ?

Президент США Дональд Трамп вкотрезмінив свою публічну позицію щодо війни Росії проти України. Про поступки РФ уже не йдеться. Більше того Трамп висловив думку, що Україна здатна повернути всі свої території.

Трампу та всім прибічникам територіальної цілісності України опонує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

На пресконференції під час Генасамблеї ООН журналіст ТАСС запитав Лаврова, цитата: «Чи може Володимир Зеленський розраховувати на повернення до кордонів 2022 року?». «Знаєте, щодо кордонів 2022 року – на мою думку, на них уже ніхто не розраховує», – відповів на це Лавров.

Російський очільник МЗС заявляє, що його країна «відстоює свої законні інтереси». Він відкидає звільнення територій України, окупованих з 2014 року.

«Якби «мінські домовленості», які гарантували Німеччина та Франція знову ж таки, і схвалила Рада Безпеки [ООН], якби їх виконала верхівка «київського режиму», ну Україна була б у межах того самого 1991 року мінус Крим, бо в Криму пройшов «референдум». Ніхто із цим не сперечається», – сказав він.

2014 року, відразу після російської анексії Криму, сотня країн-членів ООН проголосували за Резолюцію про територіальну цілісність України. 11 держав виступили проти.

«Тільки відвоювати»

Голова Меджлісу кримськотатарського народу та в минулому народний депутат України Рефат Чубаров понад десять років виступає за деокупацію Криму.

«Такі кардинальні зсуви, які змусять Росію покидати наші землі, можуть бути створені лише військовим шляхом», – сказав він в коментарі «Новинам Приазовʼя»

Чубаров вважає, що повернення півострова під контроль України можливе невдовзі після звільнення частини Херсонщини та Запоріжжя.

Щоб підійти до Криму, треба перемогти на полі війни

«Поведінка очільників країни-агресора, включаючи міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова свідчить про те, що вони абсолютно не готові говорити про звільнення українських територій, тимчасово окупованих Росією. Крим взагалі вони залишають, як кажуть, без всякої можливості обговорювати. Поки не буде військових перемог, вони не будуть покидати Крим.

Для того щоб підійти до Криму, треба перемогти на полі війни, на полі битви. Отже, потрібен військовий шлях, і трошечки військово-дипломатичний – для того, щоб уникнути великих жертв, у тому числі якщо вони будуть відбиватися, то дати їм можливість покинути Крим», – каже голова Меджлісу.

«Апетити зростають через політику Заходу»

Колишній радник у постійному представництві Росії при офісі ООН у Женеві – Борис Бондарєв, пояснив «Новинам Приазовʼя» логіку російської дипломатії.

«Із позиції російської сторони щодо окупованих земель йдеться про «приєднання». Це вже не українські території, це російські території. Все! Якби завоювали: «Кемська волость, воювали, то подайте сюди», – каже він.

Бондарєв став єдиним російським дипломатом високого рангу, який подав у відставку після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Серед причин того, що в російської влади зростають апетити на українські землі, він називає політику країн Заходу.

«Велика проблема взагалі всього цього політичного дозволу війни – в тому, що ніхто серйозно не обговорює, як вона має закінчитись насправді. Західні країни все звалюють на Україну: мовляв, хай Україна сама вирішить, як їй буде вигідно. Але при цьому Україна каже, скажімо, «окей, ми готові відвоювати наші території, тільки дайте нам для цього достатньо зброї». На що західні країни кажуть: «Ні-ні-ні, що ви, що ви. Відвоювати неможливо. Ми вам стільки не дамо», – пояснює ексдипломат.

На думку Бондарєва, Євросоюз та НАТО недостатньо реагують на провокації Росії.

Західні політики вважають за краще боятися.

«Проліт літаків та інше викликає лише якісь беззубі заяви, висловлювання засудження та інше. Але нічого такого матеріального, щоби Росія відчула на своїй шкурі, нічого немає. Західні політики вважають за краще боятися.

Очевидно, що за Путіна при владі ніякої відмови від цих територій не буде. Росія ні звідки не вийде. Якщо її, звісно, не змусять. Ось якщо російські війська зазнають поразки в Україні, у Росії почнуться якісь пертурбації, доведеться щось робити, то тут уже, можливо, різні варіанти. Але про це, знову ж таки, на мою думку, ніхто не замислюється», – зазначив він.

«Бити по РФ «Фламінго» та ««Томагавками»

Військовий експерт Павло Нарожний каже, що Україна не може перемогти РФ на полі бою, тому треба знищувати російську економіку – руйнувати нафтові термінали, які забезпечують доходи бюджету РФ. В цьому можуть допомогти ракети українського виробництва «Фламінго» та «Томагавки», які Україні можуть надати США, додає експерт.

«Ми не можемо перемогти Росію на полі бою, але ми можемо знищити їхню економіку, що далі по ланцюгу приведе нас до перемоги на полі бою, бо вони не зможуть платити зарплату їхнім солдатам, вони не зможуть їх годувати, вони не зможуть виробляти зброю», – сказав він «Новинам Приазовʼя».

Трамп заявляв, що «в певному сенсі («sort of» англійською мовою – ред.) ухвалив рішення» з приводу того, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. «Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», – сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Президент Росії Володимир Путінзаявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до «абсолютно нового рівня ескалації», зокрема у відносинах між Москвою і Вашингтоном. Путін також применшив значення цих ракет, назвавши їх «не зовсім сучасними», і зазначив, що надання цих ракет Україні «не змінить баланс сил на полі бою».

За даними компанії Fire Point, яка виробляє «Фламінго», максимальна дальність польоту ракети становить 3 тисячі км, з точністю до 14 метрів ураження цілі на такій відстані. Максимальна швидкість – 900 км/год. Вантажопідйомність – 1150 кг.

Через заводську помилку перші версії ракети вийшли рожевого кольору, тому її назвали «Фламінго». Назва прижилася, і змінювати її не стали, а от колір, звичайно, скоригували, розповіли в компанії.

Президент Володимир Зеленський анонсував, що до кінця грудня цього року або на початку 2026 року в Україні планують розпочати масове виробництво далекобійних ракет «Фламінго».

«Деокупація невідворотня»

Жителям захоплених РФ українських територій голова Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров радить набратися терпіння, оскільки звільнення Криму невідворотне, вважає він.

«Раджу не наближуватися до окупантів, не колаборувати з ними, не стати одними з тих, які здійснюють злочин проти української держави, Крим обов'язково буде звільнений і ці цинічні твердження Лаврова або інших очільників з будь-яких трибун, вони не спираються на жодні підстави, щоб їм залишатися в Криму – ані на норми міжнародного права, ані на якісь реалії.

А реалії справжні такі, що весь світ, абсолютно весь світ, за виключенням двох-трьох країн схожих на російський режим, не визнає і не визнаватиме спроби анексії ані Криму, ані Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Тому їхнє звільнення невідворотне», – наголосив Чубаров.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року.

У вересні 2022 року Москва оголосила про анексію чотирьох українських областей. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

У Росії заперечували, що ведуть проти України загарбницьку війну і назвали це «спеціальною операцію». Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)