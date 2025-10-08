Український експерт про «Томагавки» та чому «росіянам буде зовсім несолодко»

Президент США Дональд Трамп заявив, що він «нібито» («sort of» англійською мовою) ухвалив рішення, чи постачати американські крилаті ракети «Томагавк» Україні. Ці ракети здатні, якщо запускати їх із території України, уражати цілі глибоко в тилу Росії – наприклад, на Уралі.

Водночас американський президент додав, що не хоче «ескалації»: саме про неї двічі за минулий тиждень у зв’язку з можливою передачею «Томагавків» говорив російський керманич Володимир Путін. За його словами, поставка США Києву далекобійних ракет «зруйнує відносини між Москвою та Вашингтоном».

Народний депутат України Єгор Чернєв написав із цього приводу у Facebook, що слова Трампа означають: Україні можуть передати лише кілька або кілька десятків «Томагавків», причому використовувати їх одразу не дозволять.

«Тому що це – передусім інструмент тиску на Путіна й спроба змусити його піти на переговори, а вже потім – посилення наших військових можливостей», – зазначив Чернєв.

Також, за його словами, навіть якщо Трамп дозволить використовувати ці ракети, то лише для ударів по конкретних, заздалегідь погоджених зі США цілях.

Новини про «Томагавки», які може отримати Київ, з’явилися на тлі кількох інших повідомлень про ракети та їхнє застосування у війні Росії проти України. Зокрема, Financial Times написала, що американська система ППО Patriot, кілька установок якої передали Києву західні союзники, начебто вже не здатна ефективно перехоплювати російські удари.

За даними видання, російські військові нібито модернізували свої ракети, і тепер вони можуть ухилятися від систем Patriot. Зокрема, кількість російських балістичних ракет, які Україні вдається перехопити, різко впала – із 37% у серпні до 6% у вересні, хоча самих запусків було навіть менше.

Українські та західні посадовці повідомили, що Росія нібито «допрацювала» ракети «Іскандер» і «Кинджал», аби ті різко змінювали траєкторію в останній момент і таким чином ухилялися від ракет-перехоплювачів Patriot.

Наскільки реальною є така «модернізація» ракет Росією – особливо в умовах західних санкцій, які суттєво ускладнюють закупівлю електронних компонентів? Чи справді ефективність систем Patriot різко знизилася? І чи потрібні Україні «Томагавки» і для чого саме? Ці запитання телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, поставила українському авіаційному експерту, колишньому інженеру-випробувачу КБ «Антонов» Костянтину Криволапу.

Криволап визнає, що в російські ракети «дійсно була закладена можливість маневрування».

«Раніше росіяни цим особливо не користувалися, і Patriot був ефективним», – зауважує експерт, коментуючи статтю Financial Times.

«Кинджали» й «Іскандери-М» можуть безперешкодно прилітати туди, де у нас немає Patriot

Водночас він звертає увагу, що наведена у матеріалі статистика «ефективності» Patriot є «не зовсім коректною», адже враховує всі удари російських ракет по території України. У тому числі по регіонах, які тимчасово могли не бути прикриті американськими системами ППО, бо установки могли бути передислоковані в інші, більш уразливі зони. Або ж коли удари здійснювалися в районах, де у конкретних установок бракувало ракет, тож їх тимчасово вирішили не використовувати.

«Кинджали» й «Іскандери-М» можуть безперешкодно прилітати туди, де у нас немає Patriot. Або туди, де не вистачає пускових установок чи радарів для цієї системи. І від цього ми не можемо захиститися, – пояснює Криволап. – Але якби була саме статистика по ударах у зону досяжності Patriot, і якщо б система їх не перехоплювала, тоді можна було б говорити про зниження ефективності. А зараз маємо радше дефіцит ракет для Patriot».

Щодо «допрацювання» російських ракет, Криволап підкреслює, що будь-які спроби втручання в конструкцію ракети – «дуже складний процес»:

«Я не уявляю, як можна легко, швидко і просто змінити балістичну ракету без проведення додаткових випробувань – це практично неможливо, – пояснює він. – Єдине, у що можна втручатися, – це програмне забезпечення ракети, її «софт», адже основні можливості були закладені в неї ще під час розробки. Зокрема – можливість змінювати траєкторію на фінальній, термінальній фазі польоту».

Щодо впливу санкцій на модернізацію російських ракет експерт зауважує:

«Якщо намагатися щось додати за допомогою Китаю, це не покращує ракету, а лише погіршує її якість. Ми бачимо це й на інших зразках – заміна (іноземних) компонентів на китайські нічого доброго не дає».

«Але якщо говорити саме про можливість зміни програмного забезпечення, то вона дійсно є: на останніх, термінальних фазах, коли ракета переходить майже у вертикальний політ, можливе незначне маневрування, – додає Криволап. – Проте українські військові компенсують це новими розробками систем наведення від (американської) компанії Raytheon».

Криволап також наголошує, що «змагання розробників» під час війни – звичне явище:

«Алгоритми змінюються постійно – це ітераційний процес. Щось оновили росіяни – відповіли американці. Додали одні – змінили інші. І так постійно», – каже він.

«А головна мета таких публікацій у західних ЗМІ – показати, що Україні бракує систем Patriot, тому, будь ласка, допоможіть Україні системами Patriot!» – підкреслює експерт.

Український авіаційний фахівець також вітає можливе рішення Трампа про передачу Києву ракет Tomahawk, якщо воно буде ухвалене. Водночас він нагадує, що США практично ніколи не передавали ці ракети іншим країнам, окрім своїх ключових союзників – Великої Британії та Австралії, адже це неекспортна зброя.

«Томагавк» – це ракета, відома своєю дуже високою точністю, а також великою кількістю можливих боєголовок різного типу. Тобто вона в сукупності з іншими ракетами та безпілотниками практично може вразити будь-яку ціль, – пояснює він. – Технічні можливості для її запуску в українців є: у нас є кілька вже готових установок, які здатні запускати і «Томагавк», і ракету SM-6 для перехоплення балістичних цілей.

Експерт зауважує, що наземні пускові установки для «Томагавків» колись були ліквідовані після підписання Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим договору РСМД-2 про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, а повітряні пускові установки цих ракет були розібрані. Але коли США восени 2018 року вийшли з цього договору за часів першого терміну Трампа, багато пускових установок були відновлені.

«Але, чесно кажучи, я до останнього майже був упевнений, що нам ці ракети не передадуть, бо це система, яку американці фактично нікому не передавали для використання. Проте я не виключаю, що зараз Трамп готовий передати нам «Томагавки». А повідомлення про передачу розвідувальних даних дає підстави думати, що ці ракети будуть оснащені можливостями точного ураження. І саме тому Росія дуже стурбована тим, що «Томагавки» справді можуть потрапити в Україну: тоді росіянам буде зовсім несолодко», — зауважує він.