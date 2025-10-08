Попередні перетини «червоних ліній» не призвели до ескалації – ISW про ймовірне надання Україні «Томагавків»

Кремль продовжує свою кампанію з «рефлексивного контролю», спрямовану на запобігання продажу США ракет Tomahawk Україні, заявляє Інститут дослідження війни в останньому звіті. Таким чином дослідники прокоментували останні коментарі речника Путіна Дмитра Пєскова щодо можливості такої передачі.

Йдеться про заяву Пєскова, який назвав потенційну відправку американських ракет «Томагавк» Україні «серйозною ескалацією», яка «не змінить ситуацію на передовій».

ISW нагадує, що раніше від передачі ракет застерігав і сам президент РФ Володимир Путін, стверджуючи, що американським військовослужбовцям доведеться безпосередньо брати участь в українських ударах «Томагавк». Інститут продовжує оцінювати, що Кремль «намагається зобразити потенційні постачання США ракет «Томагавк» Україні як небезпечну ескалацію, щоб стримати Сполучені Штати від надання такої зброї Україні».





Дослідники також згадують про заяви інших російських посадовців – наприклад, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 7 жовтня «абсурдно заявив», що Україна нібито використає американські ракети «Томагавк» для ударів по Парижу, Берліну та Варшаві, і що Трамп «повинен це розуміти».

Втім, зазначає Інститут, до подібних інформаційних кампаній Москва вдавалася і раніше, коли йшлося про передачу Україні, зокрема, армійських тактичних ракетних систем ATACMS, високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, винищувачів F-16 та танків «Абрамс». Таким чином Кремль «регулярно успішно відкладав постачання західної зброї Україні».

«Однак попередні постачання західної зброї та українські удари з використанням далекобійних систем, наданих США, не викликали ескалації реакції Росії, а Захід та Україна неодноразово порушували нібито «червоні лінії» Росії в минулому без жодної ескалації. Ці нещодавні російські погрози щодо постачання ракет «Томагавк» є частиною ширшої кампанії рефлексивного контролю Росії, метою якої є примусити опонентів Росії ухвалювати політичні рішення, які насправді вигідні Росії», – підсумовує ISW.

Напередодні речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі очікують більш чітких заяв США щодо можливих поставок Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.

Перед цим Трамп заявив, що «в певному сенсі («sort of» англійською мовою – ред.) ухвалив рішення» з приводу того, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. «Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», – сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Із висловлювання Трампа поки що неможливо зробити висновок, яким саме було це рішення – позитивним чи негативним для Києва.

Президент Росії Володимир Путін наприкінці минулого тижня заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до «абсолютно нового рівня ескалації», зокрема у відносинах між Москвою і Вашингтоном. Путін також применшив значення цих ракет, назвавши їх «не зовсім сучасними», і зазначив, що надання цих ракет Україні «не змінить баланс сил на полі бою».

У вересні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що темою обговорення зі США є надання Україні далекобійної зброї, не конкретизувавши, про які саме види такої зброї йдеться.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.





