У Верховній Раді відреагували на знахідки «Схем» про зв’язки їхньої працівниці з Росією

В Апараті Верховної Ради розпочали перевірку фактів із розслідування «Схем» (Радіо Свобода) про головну наукову консультантку парламенту Яну Салміну, яку журналісти викрили у системному отриманні російських грошей і візитах до Москви на зустрічі з кураторами до призначення на держслужбу, а також – у проживанні у київській квартирі свого батька-громадянина РФ, який працює в структурі Міноборони Росії. Про це в Апараті українського парламенту повідомили у відповідь на запит редакції.

Там зазначили, що, крім призначення власної внутрішньої перевірки стосовно Салміної, офіційно адресували знахідки журналістів також до НАЗК і СБУ – із проханням про додаткові заходи.

«Апарат дотримується принципів нульової толерантності, зокрема до будь-яких загроз національній безпеці. З огляду на інформацію, викладену у вашому зверненні, Апарат направив його копії до Служби безпеки України і Національного агентства з питань запобігання корупції для перевірки викладених фактів у межах їхньої компетенції», – йдеться у відповіді на адресу редакції за підписом керівника Апарату Верховної Ради Вячеслава Штучного.

Керівник Апарату також повідомив, що Салміна була призначена головною консультанткою ВР за результатами конкурсного відбору у червні 2019 року, але спеціальна перевірка стосовно неї тоді не проводилась, оскільки її посада належить до категорії В, яка це не передбачає. Він також акцентував, що факти «Схем» з РФ стосуються періоду, коли вона ще не перебувала на держслужбі в Апараті Ради.

За наслідками перевірок після звернення журналістів у ВР обіцяють вжити заходів, про які поінформують додатково.

Згідно з розслідуванням «Схем», юристка Салміна, яка нині перебуває на державній службі у Верховній Раді й надає наукові консультації народним депутатам стосовно можливих наслідків схвалення законопроєктів і їхньої відповідності Конституції, щонайменше пʼять років до 2016-го реалізовувала низку проєктів з «захисту російської меншини в Україні» на гроші з «Правфонду». Це – створена в Кремлі російська державна організація з «підтримки співвідчизників за кордоном».

За підрахунками «Схем», «Правфонд» міг надати українським громадським організаціям, через які Салміна залучала російські кошти, щонайменше 20 мільйонів рублів (майже пів мільйона доларів), згідно з документами витоку.

Журналісти також встановили, що у 2016 році, за три роки до призначення на посаду в Апараті ВР, Салміна двічі їздила до Москви на перемовини з кураторами – тодішнім топменеджментом «Правфонду».

У розслідуванні «Схем», зокрема, йдеться й про те, що проживає держслужбовиця нині у квартирі свого батька Олега Салміна – громадянина Росії, який сам мешкає у Підмосков’ї, працює на російський військово-промисловий комплекс й отримує зарплату у дослідному інституті Міноборони РФ.

Коментувати знахідки журналістів Яна Салміна і її батько відмовилися.