Держслужбовиця апарату Верховної Ради живе у квартирі батька-громадянина РФ, який працює на російський ВПК – «Схеми»

Головна наукова консультантка українського парламенту Яна Салміна, яка, згідно з розслідуванням «Схем» (Радіо Свобода), отримувала фінансування з Москви на просування проросійських наративів в Україні, проживає у квартирі свого батька – громадянина Росії, який сам мешкає у Підмосков’ї та працює на російський військово-промисловий комплекс.

Інформацію про користування цією нерухомістю – особу власника, квадратуру тощо – українська держслужбовиця у своій декларації не згадує, повідомляють «Схеми». Єдина нерухомість, яку вона декларує з 2022 року – недобуд під Києвом.

Журналісти відшукали київську адресу Салміної у датованих 2015 роком документах «Правфонду», поспостерігали за цим будинком по вулиці Чавдар декілька днів та з’ясували, що консультантка ВР живе там дотепер.

З 2014 року це житло належить її батькові – громадянину РФ Олегу Салміну, повідомляють «Схеми» з посиланням на дані державного реєстру нерухомості. Сам він народився у Підмосков’ї та досі там живе, працюючи на російський оборонний комплекс, зазначають журналісти.

Відповідно до витягу про його доходи у Російській Федерації, який отримали «Схеми», за останні десять років батько Яни Салміної отримав в Росії майже 14 мільйонів рублів (близько 200 тисяч доларів). Понад половину цієї суми – від Інституту «Військово-морських сил» Міністерства оборони Росії. Решту – від низки державних військово-промислових установ країни, більшість з яких входить до російської державної корпорації «Ростех» та перебуває під міжнародними санкціями.

Серед них виробники зброї, яку Росія застосовує у війні проти України: «Авіаційний комплекс ім. С. В. Ільюшина», який виробляє військово-транспортні літаки марки «Іл», «Авіаційно-холдингова компанія «Сухой»», що випускає винищувачі типу «Су» та «Уральський завод цивільної авіації», який розробляє бойові та розвідувальні безпілотники «Форпост» та «Альтіус» («Альтаїр»).

«Схеми» також встановили, що Олег Салмін у 2019 році літав з Москви в захоплений Росією Крим. Українське законодавство забороняє в’їзд іноземців на окуповану територію в обхід українських пропускних пунктів.

Журналісти додзвонилися йому та запитали, чи підтримує він зв’язок зі своєю донькою, Яною Салміною, яка проживає в Україні. Але, почувши запитання, Салмін кинув слухавку. «Схеми» також направили йому перелік запитань, але відповіді на них не отримали. Як і від самої Яни Салміної, до якої журналісти також зверталися по коментар, зокрема, письмово.

За українським законодавством, майно пов’язаних з Росією осіб та резидентів цієї країни під час воєнного стану може підпадати під конфіскацію, якщо їхня діяльність загрожує національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України. У Раді нацбезпеки та оборони на таку особу накладають санкції, а тоді Міністерство юстиції просить суд стягнути майно в дохід держави, йдеться у матеріалі «Схем».

На запит журналістів у Мінюсті відповіли, що «необхідною умовою» для позову, є отримання від компетентних органів «належної та достатньої доказових баз». Якщо суд ухвалить позитивне рішення, арештовані активи передадуть в управління Фонду державного майна.

Також, як повідомляли «Схеми», Яна Салміна з 2012 по 2016 рік реалізовувала низку проєктів із «захисту російської меншини в Україні» на гроші з російського державного «Правфонду».

Фінансування з Росії залучали через дві зареєстровані в Україні громадські організації. Одна з них – «Центр прав меншин», яку Салміна очолює й досі. Інша – «Російськомовна Україна», де вона тривалий час працювала як юристка та менеджерка проєктів й грантів. Це організація вже колишнього народного депутата від «Партії Регіонів» Вадима Колесніченка, якою після втечі політика з України у 2014 році керує чоловік Салміної Сергій Шостак.

У розслідуванні «Схем» ідеться, що протягом п’яти років «Правфонд» міг надати цим організаціям щонайменше 20 мільйонів рублів (майже пів мільйона доларів), згідно з документами витоку.

Журналісти встановили, що за три роки до того, як Салміна обійняла посаду в Апараті Верховної Ради, вона їздила до Москви на перемовини з кураторами.

Встановлені у розслідуванні факти про Яну Салміну «Схеми» виклали у листі на ім’я керівника Апарату Верховної Ради Вячеслава Штучного.

Там відповіли, що взяли їх до уваги, вже призначили офіційну перевірку щодо працівниці Апарату ВР Яни Салміної та адресували знахідки «Схем» до НАЗК та СБУ – із проханням про додаткові перевірки.

«Апарат дотримується принципів нульової толерантності, зокрема до будь-яких загроз національній безпеці. З огляду на інформацію, викладену у вашому зверненні, Апарат направив його копії до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції для перевірки викладених фактів у межах їхньої компетенції», – йдеться у відповіді на адресу редакції за підписом Штучного.

«Окремо звертаємо увагу на те, що факти, викладені у вашому зверненні щодо діяльності Яни Салміної у 2012–2016 роках, стосуються періоду її життя до початку роботи в Апараті як державного службовця», – йдеться у листі.

За наслідками перевірок у ВР обіцяють вжити заходів, про які поінформують додатково.