Головна консультантка Верховної Ради отримувала гроші з Москви на проросійські проєкти в Україні – «Схеми»

Держслужбовиця Апарату Верховної Ради Яна Салміна за три роки до того, як обійняти посаду, системно отримувала фінансування з держбюджету Росії на «захист російських співгромадян в Україні». Кошти надходили на рахунки громадських організацій, які Салміна та її чоловік досі очолюють, а витрачали їх на просування російської мови в Україні. Це встановили «Схеми» (проєкт Радіо Свобода), проаналізувавши документи витоку з «Правфонду», створеної в Кремлі організації з «підтримки співвітчизників за кордоном». Коментувати знахідки журналістів Яна Салміна відмовилася.

Журналісти зʼясували, що юристка Салміна, яка нині перебуває на державній службі у ВР і надає наукові консультації народним депутатам стосовно можливих наслідків схвалення законопроєктів та їхньої відповідності Конституції, з 2012 по 2016 рік реалізовувала низку проєктів з «захисту російської меншини в Україні» на гроші з «Правфонду».

Фінансування з Росії залучали через дві зареєстровані в Україні громадські організації. Одна з них – «Центр прав меншин», яку Салміна очолює й досі.

Інша – «Російськомовна Україна», де вона тривалий час працювала, як юристка і менеджерка проєктів і грантів. Це організація вже колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Вадима Колесніченка, якою після втечі політика з України у 2014 році керує чоловік Салміної Сергій Шостак.

У розслідуванні «Схем» ідеться про те, що протягом п’яти років «Правфонд» міг надати цим організаціям щонайменше 20 мільйонів рублів (майже пів мільйона доларів), згідно з документами витоку.

Журналісти встановили, що за три роки до того, як Салміна обійняла посаду в апараті Верховної Ради, вона їздила до Москви на перемовини з кураторами.

Таких візитів у 2016 році було два: наприкінці серпня і на початку листопада. Мета – особиста зустріч із тодішнім топменеджментом «Правфонду»: керівником організації Ігорем Панєвкіним і його радником Вʼячеславом Єлагіним. Про це «Схеми» повідомляють із посиланням на електронне листування, яке відшукали у витоку. Те, що саме в ці дні – 24 серпня і 8 листопада 2016 року вона дійсно прилітала в Москву через Мінськ, зафіксовано у витоках із білоруських баз даних про пасажирів авіарейсів.

За інформацією джерел «Схем» із доступом до даних про перетин кордону РФ, Салміна їздила до Росії і пізніше: у жовтні 2018 року, разом із чоловіком.

Відповідно до отриманих журналістами документів, саме Салміна відповідала за комунікацію з представниками «Правфонду» стосовно фінансування: готувала грантові заявки й договори, йдеться у розслідуванні «Схем».

За російські гроші громадські організації, до яких була залучена Салміна, встигли реалізувати цілу низку проєктів, повідомляють журналісти.

Останній, у 2016 році – круглий стіл та аналітичне дослідження з «захисту прав меншин» на пів мільйона рублів (понад 8,5 тисячі доларів). На публічний захід у межах проєкту Салміна запросила, зокрема, політтехнологів Віктора Медведчука – Михайла Погребинського та Андрія Мішина, які нині перебувають у Росії, а в Україні є підозрюваними у державній зраді. Фінансоване Росією дослідження мало протидіяти ксенофобії та дискримінації російськомовної меншини в Україні, а також «насильницькій українізації» суспільства. Документ планували видати друком і поширити серед міжнародних організацій, а також дипломатичних представництв іноземних держав в Україні.

Серед інших проєктів, над якими Салміна працювала протягом років, юридичний супровід і «захист прав» російськомовної меншини в Україні. Їх реалізовували через сайт «Російськомовної України» з гарячою лінією правової допомоги, юридичні консультації, підготовку аналітичних матеріалів і публічні заходи.

Слід цієї діяльності можна знайти й нині. Зокрема, журналісти «Схем» розшукали в українських бібліотеках «Юридичний довідник співвітчизника», розробленого за участі Салміної. На перших сторінках книги зазначено, що це «дарунок від Вадима Колесніченка», який дякує «Правфонду» за підтримку. У 2014 році на тираж у вісім тисяч примірників російська організація виділила 1,3 мільйона рублів (близько 40,3 тисячі доларів), відповідно до грантових заявок.

Своє схвалення таким ініціатив надавало й «Россотрудничество» — федеральне агентство при уряді РФ. У 2016 році там направили лист до «Правфонду» на підтримку продовження фінансування діяльності ГО «Російськомовна Україна». На той момент організацію вже очолював чоловік Салміної, Сергій Шостак.

«Схеми» зателефонували Салміній, втім, почувши запитання про отримання коштів від російського «Правфонду» на реалізацію проєктів в Україні, вона поклала слухавку і не відповіла на наступні спроби з нею поспілкуватися. Журналісти надіслали держслужбовиці повідомлення з переліком запитань. Втім, на час публікації відповіді не отримали.

«Схеми» направили запити на коментар Сергію Шостаку, керівнику «Російськомовної України» і чоловіку Салміної, та очікують на відповідь.

Яна Салміна обіймає посаду головної наукової консультантки Апарату Верховної Ради України з 2019 року. За цей час, за підрахунками «Схем», вона підготувала понад 250 експертних висновків до законопроєктів і щонайменше тричі надавала експертні оцінки комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони й розвідки.

Встановлені у розслідуванні факти про Яну Салміну «Схеми» виклали у листі на ім’я керівника Апарату Верховної Ради Вячеслава Штучного.

Там відповіли, що взяли їх до уваги, вже призначили офіційну перевірку щодо Салміної й адресували знахідки «Схем» до НАЗК і СБУ – із проханням про додаткові перевірки.

«Апарат дотримується принципів нульової толерантності, зокрема до будь-яких загроз національній безпеці. З огляду на інформацію, викладену у вашому зверненні, Апарат направив його копії до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції для перевірки викладених фактів у межах їхньої компетенції», – йдеться у відповіді на адресу редакції за підписом Штучного.

«Окремо звертаємо увагу на те, що факти, викладені у вашому зверненні щодо діяльності Яни Салміної у 2012–2016 роках, стосуються періоду її життя до початку роботи в Апараті як державного службовця», – йдеться у листі.

За наслідками перевірок у ВР обіцяють вжити заходів, про які поінформують додатково.