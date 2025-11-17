Витік документів: Кремль фінансує мережу адвокатів в Україні та сайти «про злочини київського режиму» під виглядом правової допомоги

«Фонд Росії з підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном», або скорочено «Правфонд», заснували Міністерство закордонних справ Росії та федеральне агентство «Россотрудничество». Опікунську раду очолює сам міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Під виглядом правової допомоги росіянам за кордоном ця організація поширює російський вплив по всьому світу.

Данський суспільний мовник отримав масив даних з десятків тисяч електронних листів з документами щодо цього Фонду від джерела та поділився ними з Проєктом з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) та іншими редакціями, серед яких «Схеми» (Радіо Свобода).

Гроші «Правфонду» надходять від російського МЗС, згідно з документами витоку. На 2025 рік закладено 180 мільйонів рублів, на 2026-й – на два мільйони більше. Це близько 2,2 мільйона доларів на рік.

У звіті фонду про його роботу, який «Схеми» розшукали у витоку, є розділ – «Український напрямок». У ньому детально описується робота, яку «Правфонд» веде на території України. Наприклад, функціонування в Києві «Центру правових консультацій», адвокати якого вели прийом громадян, а сам центр готував звіти для російської влади про «воєнні злочини ЗСУ» та «порушення прав російськомовного населення».

Серед інших звітів згадуються і сайти «юридичної підтримки». Нерідко основні теми на них – це «виїзд за кордон» та «відстрочка мобілізації».

У новому розслідуванні «Схеми» поіменно називають українських адвокатів, які фігурують у витоці документів російського фонду, та кураторів, що будували цю систему впливу на українське суспільство.

Адвокати на захисті підозрюваної у держзраді

У жовтні адвокатці Світлані Новицькій суд у Львові продовжив термін тримання під вартою на два місяці. Її підозрюють у державній зраді. Слідчі спираються на аналіз її публічної риторики та негласні слідчі дії. Усі звинувачення вона відкидає.

Чи працювала адвокатка на Кремль?

Світлана Новицька – ім'я, яке фігурує у витоку російського «Правфонду».

Зокрема, серед документів є лист до цього фонду на бланку з написом «адвокат Світлана Новицька». У ньому йдеться про те, що у 2020-му ця адвокатка підписала угоду про захист Тетяни Кузьміч – обвинуваченої у державній зраді у Херсоні. За даними СБУ, під її керівництвом у Херсонські області діяла агентурна мережа ФСБ.

У витоку є кошторис адвокатки Новицької для захисту обвинуваченої у держзраді Кузьміч. Вартість адвокатських послуг – 140 тисяч доларів США, по п'ять тисяч доларів на місяць з 2020-го до 2022 року.

Але хто платить? Це – не сама обвинувачена у державній зраді. Гроші мали дати з фонду при Міністерстві закордонних справ Росії.

– Чи укладали ви угоду з фондом на захист Тетяни Кузьміч у Херсоні на суму 140 тисяч доларів? – запитала журналістка Радіо Свобода в Світлани Новицької під час судового розгляду.

– Я від вас про це вперше чую, – відповіла Новицька.

Є інший документ – угода Новицької з обвинуваченою Кузьміч. Тут згадка, що адвокатку запросила Лідія Дьяченко – перша секретарка російського посольства в Україні, представниця «Россотрудничества».

У витоку є і звіт адвокатки, у ньому – про вивчені сторінки у справі, звернення до ОБСЄ, ООН та до російських міністерств. Окремий пункт – пошук грошей на заставу для підозрюваної Кузьміч. З проханням про це Новицька зверталася до російського агентства та гуманітарної місії РФ. На документі є підпис та печатка адвокатки. Вона усе заперечує.

– Там є ще додаток на 140 тисяч доларів, що ви за послуги мали отримати, – сказала журналістка Новицькій.

– Ніяких 140 тисяч доларів там ніколи не було. Перевіряли всі мої рахунки, і не знайшли, що я взагалі хоч копійку десь отримала.

– То ви безкоштовно її захищали?

– Це фальшивка, – сказала Новицька, коментуючи документ із витоку.

Суд над обвинуваченою у держзраді Тетяною Кузьміч, яку захищає адвокатка Новицька, і досі триває в Україні. Але без Кузьміч.

Тепер в медіа РФ її представляють як посадовицю російської влади на окупованій частині Херсонщини – «заступниця голови Херсонської області з роботи з евакуйованими мешканцями Херсонської області».

У справі обвинуваченої у держзраді Тетяни Кузьміч працював ще один адвокат – Дмитро Кальонов.

У витоках є згадка – його теж запросила захищати Кузьміч представниця російського посольства в Україні. Про угоду з Кальоновим згадувалося в одному з листів адвокатки Новицької до фонду. Адвокат Кальонов усе заперечує.

– Хто оплачував вам адвокатську роботу – захист підозрюваної Кузьміч? – запитав журналіст «Схем» в Кальонова.

– Нічого ніколи не оплачували мені з цього приводу. Навіщо таке взагалі... Є адвокатська таємниця і таке інше.

– Чи отримували ви гроші з російського «Фонду захисту прав співвітчизників»?

– Ні звісно! З якого дива я мав би щось отримувати від них?

Після повномасштабного вторгнення адвокат Дмитро Кальонов зробив відеозвернення до свого батька. Той був помічений в адмінбудівлі після окупації Херсону під час створення так званого «комітету порятунку Херсонщини».

«Батьку, я звертаюся до тебе як твій син. Будь ласка, схаменіться, ніхто ніколи не створить ні Київську народну республіку, ні Херсонську, ні інші», – казав у зверненні Кальонов.

На цьому ж відео адвокат Дмитро Кальонов назвав особу, яку він захищав в суді – Тетяну Кузьміч – «агенткою ФСБ». Тепер він шкодує, що взявся за цю справу.

«Про це, звичайно, я дуже-дуже сильно шкодую. Помилка була моя, як-то кажуть, у професійній кар’єрі», – каже Кальонов.

Куратор з Москви

«Український напрямок» курували з Москви щонайменше двоє, йдеться у звіті фонду для російського міністерства.

Один із них – громадянин України Євген Бакланов.

У 2013 році Бакланов працював на організацію Віктора Медведчука «Український вибір». Зокрема, у 2013 році був координатором студентського форуму під егідою «Українського вибору» у Києві. Мета заходу за закритими списками була «виховувати нових лідерів». Але для якої країни?

«З вишів дуже багато виходить лідерів. Лідерів, які можуть потім брати участь у наших проєктах – комерційних бізнес-конструкторах та громадських конструкторах», – казав тоді Бакланов.

Євген Бакланов у розшуку українських правоохоронців з 2022 року за обвинуваченнями у держзраді. Заочний суд триває у Вінниці. У судовому реєстрі його згадують як керівника організації «Мирні ініціативи: Розвиток», яка «підконтрольна спецслужбам РФ і використовується для легального прикриття розвідувальної та вербувальної роботи серед проросійськи налаштованих громадян України».

«Після того, як ми попрацювали в «Українському виборі», у мене з'явилася така думка, що я ідентифікував себе росіянином. Я відразу прийшов до «Россотрудничества» та посольства Російської Федерації в Україні і почав співпрацювати з ними», – розповідав Бакланов в одному з інтерв'ю в 2025 році.

Адвокати київського центру, на який виділяла кошти Москва

У витоку є фото за 2015 рік із відкриття у Києві «Центру правових консультацій». На світлині Бакланов із групою людей. Це фото і звіт до нього Бакланов надіслав «Правфонду» в Москву, підписавшись у листі як «Президент організації «Мирні ініціативи: Розвиток».

Лист датований 11 жовтня 2015 року. Це рівно через два тижні після запровадження президентом України санкцій щодо цього фонду.

На світлині з відкриття центру, крім Бакланова, є, зокрема, два київських адвокати.

Один із них – Олександр Євсютін. «Співробітник центру» – так представив цього юриста Бакланов у листі до В'ячеслава Єлагіна.

Єлагін – куратор Бакланова з «Правфонду».

Саме так його згадували в іншому розшуканому «Схемами» документі.

Зараз про юриста Олександра Євсютіна пишуть як про військового та міграційного адвоката.

На запит «Схем» Євсютін відповів: «Я не працював і не працюю у вказаних вами громадських організаціях. Якщо у звітах фігурувало моє прізвище, то це могла бути неправдива інформація». Щодо спільної фотографії – пізніше відповів: «Він мене запрошував на відкриття центру правничої допомоги».

Ще один адвокат на світлині 2015-го року – Євгеній Козаренко.

Сьогодні Євгеній Козаренко не заперечує того, що співпрацював з Баклановим раніше.

– Чи співпрацюєте ви з Євгеном Баклановим? – запитав журналіст в Козаренка.

– Ні.

– Відомий вам цей чоловік?

– Так.

– А звідки ви його знаєте?

– Спільні знайомі познайомили. В мене була з ним співпраця, але з якимось благодійним фондом, і надання консультацій і огляд законодавства.

Адвокат Козаренко каже, востаннє спілкувався з Євгеном Баклановим у 2022 році, щоб відмовити йому.

«У мене були відносини з фондом у 2016-му, 2017-му, здається, 2018 році. Все. Після цього він сказав, що він знайшов інших адвокатів, буде з ними працювати. На початку війни (повномасштабної – ред.) була з ним розмова, я сказав, що я в ту сторону дивитись не буду», – сказав Козаренко.

Проєкт на три мільйони рублів

Прізвище адвоката Козаренка фігурує у витоку і пізніше – у проханні за підписом Бакланова на отримання російських державних коштів на 2025-й рік на свій проєкт «Правова допомога російським співвітчизникам, які проживають в Україні». Мова йшла про понад три мільйони рублів від «Правфонду».

Юристи у цьому проєкті мали отримати по 720 тисяч рублів (зараз це 8800 доларів). Це оплата за аналітику для депутатів Держдуми і Міністерства закордонних справ РФ.

Також юристи мали вести прийом «співвітчизників».

А ще – рубрику «Питання-відповідь» на сайті «Центру правових консультацій». Головні теми тут – «відстрочка від мобілізації в Україні», «як знятися з розшуку».

Коли Бакланов запитував цей транш, російський «Правфонд» разом з його керівником уже два роки як перебували під санкціями Европейського Союзу.

«У 2025-му році я фігурую в якомусь проєкті? У мене немає ніяких контрактів з ними. Це виключено», – сказав Козаренко.

Крім Козаренка – у згаданій заявці на фінансування з державного російського «Правфонду» згадується український юрист Віталій Собкович.

Собкович – представник юридичної фірми «Альянс правових сил» з Києва. Якось він розповів студентам про одну зі своїх судових справ:

«Ми супроводжували кандидата у президенти Придністров'я, який був кадровим офіцером ФСБ, який відповідав за диверсії в Одесі. І його затримали в Києві, ми зробили так, що ми його поміняли на військовополонених».

Під час презентації адвоката Собковича можна помітити адресу його адвокатської компанії – «Повітрофлотський проспект, 34 (нині проспект Повітряних Сил – ред.), офіс 1».

Саме така адреса згадується і у звіті Бакланова за проведену в Україні роботу, документі з витоку «Правфонду» за 2022 рік.

Тут вказано, що юристи надали 318 безкоштовних консультацій і працювали п'ять разів на тиждень по вісім годин. А ще – відповіли на 318 питань на сайті «mir-in-razvitie.ru».

– Ви продовжуєте спілкуватися з Євгеном Павловичем Баклановим? – запитав журналіст «Схем» у Собковича.

– Хто такий Євген Павлович Бакланов?

– Куратор з Москви ваш.

– Мій куратор з Москви?

– Ви його знаєте – Євгена Павловича Бакланова?

– Дивіться, я знаю, що такий є, але це не мій куратор.

– А звідки ви його знаєте?

– Звідки я його знаю? Я вам не скажу, звідки я його знаю. У мене колись було знайомство з цією людиною. Він звертався за правовою допомогою, однак я йому відмовив, тому що в нас було неспівпадіння з питань.

– А ви знаєте, що він обвинувачується в державній зраді?

– Ні, не знаю.

Про те, що консультації юристів проходять на базі адвоката Собковича, згадується ще в одному файлі з витоку – документі старшого радника «Правфонду» В'ячеслава Єлагіна.

Бакланов надіслав один із таких оглядів від адвокатів у листі до керівництва російського державного фонду від 15 травня 2022 року.

– Як ви поясните, що ваше ім'я та прізвище згадується у документах «Фонду захисту прав співвітчизників» Російської Федерації? – запитав журналіст у Собковича.

– Не скажу вам, на жаль. Знову ж таки, я знаю, що Бакланов звертався, він хотів, щоб ми захищали інтереси російськомовного (населення – ред.), але знову ж таки, ми ні про що не домовилися.

– Коли він до вас звертався?

– Це було ще до повномасштабного вторгнення, давно це було насправді.

– Ви проводите «Центр правових консультацій» у Києві, правильно?

– Ні.

– Ви консультуєте, передаєте звіти в Державну Думу, Російську Федерацію?

– Ні, ви що, жартуєте?

Ще одне прізвище зі списку виконавців гранту Бакланова з заявки на отримання російських коштів цього року – Меньківський Володимир Андрійович.

Але серед зареєстрованих адвокатів в Україні є лише Меньківський Володимир Анатолійович. І саме так юрист згадувався у витоках переписки «Правфонду» раніше – до 2022 року.

«Схеми» йому зателефонували під вигаданою легендою потенційних клієнтів:

– Я навчаюся в університеті, і у нас офіційно заборонили користуватися російською мовою. Я відчуваю, що мої права обмежені. Не знаю, я можу вирішити це питання якось?

– Звичайно, можете, – відповів Меньківський.

Під час зустрічі журналіста «Схем» із ним – чоловік заперечив знайомство з Баклановим і співпрацю з фондом.

– Ви продовжуєте спілкуватися з Євгеном Павловичем Баклановим? – запитав журналіст у Меньківського.

– Я не знаю цього прізвища.

– Не знаєте? Не співпрацювали з ним раніше?

– Бакланов?

– Так, Євген Бакланов.

– Де ми з ним співпрацювали?

– «Центр правових консультацій».

– А я яке відношення маю до правових консультацій?

– Ви згадуєтесь в документах російського фонду.

– Взагалі для мене це смішно.

– Ось бачите – гроші отримували? – сказав журналіст, показуючи документ.

– Я гроші отримував?

– Так, дивіться, 2015 рік.

– Вперше про це чую, мені самому цікаво.

Однак, від джерел «Схем» в податковій стало відомо, що як ФОП Володимир Меньківський таки отримував кошти від громадської організації Бакланова – принаймні у 2016 році. Ця організація уже на той час фінансувалася, зокрема, російським «Правфондом».

– Ви знайомі були з Євгеном Баклановим? Об'єднання «Мирні ініціативи: Розвиток», 2015 і 2016 роки? – запитав журналіст у Меньківського.

– Кажу, от хрест на пузі. Якщо ви кажете, що 2015 рік, то хай покажуть, хто мені платив гроші, покажуть, де вони? Мене залучали в 2015-2016 роках колеги для співпраці й допомоги… Ну, там є компанія, я надавав кваліфіковану допомогу по документах. Але ж із Росією тим паче, ну ви що?

– Це об'єднання «Мирні ініціативи».

– Навіть прізвище мені нічого не каже.

– Ось, мільйони вже в 2025 році, – зауважив журналіст, показавши документ.

– Та ви що? Як думаєте, мене хтось використовує? Тим більше 2025-й рік. Можна всі мої рахунки перевірити, куди хоч гроші?

«Схеми» також звернулися до Служби безпеки України з проханням прокоментувати згадки адвокатів у витоках. Там повідомили, що СБУ «вживає заходи реагування».

«Відстрочка від мобілізації» та «виїзд за кордон»

Громадянин України Євген Бакланов втік до Росії. З року в рік він отримував гранти з бюджету Росії на роботу в Україні мережі правників на «захист російськомовного населення від утисків» та «виявлення злочинів київського режиму».

Цей факт підтверджується не лише великим масивом документів російського «Правфонду», що роздавав ці гранти, а і випискою з рахунку Євгена Бакланова в російському банку, яку змогли отримати «Схеми».

Бакланов отримав три транші станом на жовтень цього року від російського фонду на загальну суму майже 5 мільйонів рублів.

У 2024-му Бакланов отримав 7,5 мільйонів рублів.

Наразі не вдалось знайти документальних підтверджень, що надалі ці кошти він справді спрямовував переліченим у заявці українським адвокатам.

У звіті Бакланова за 2022 рік для російського «Правфонду» вказана кількість консультацій – 309 за рік. Серед зазначених тем – «правила перетину кордону» та «відстрочка від мобілізації».

«Є п'ять офіційних причин, щоб не прийти в ТЦК за повісткою» – це заголовок статті на російськомовному сайті «Имею право». Вона націлена на українську аудиторію, але фінансується за російські кошти.

На це онлайн-видання, а також його друкований варіант, Бакланов просив 1,6 мільйона рублів на нинішній рік.

Більша частина цих грошей мала йти на друк, роботу юристів та коректорів, а решта – на роботу сайтів. Про це йдеться в документах Бакланова з витоку «Правфонду».

Ще один ресурс, який фігурує в документах – сайт правової допомоги «Соотечественники». Тут регулярно поширюють відео з ютуб-каналів кількох українських правників. Наприклад, Ростислава Кравця.

Сам адвокат Кравець каже, що не в курсі про це.

– Як у вас побудована співпраця з сайтом pravcenter.org (сайт правової допомоги «Соотечественники» – ред.)? – запитав в Кравця журналіст.

– Вперше взагалі від вас чую про такий сайт.

– Ваше відео з ютубу поширюється на цьому сайті регулярно.

– Ну, мені важко сказати, ви ж розумієте, яким чином і хто поширює мої відео і де вони поширюються.

– Цей сайт фінансується російським фондом.

– Я не знаю ні про цей сайт, ось від вас почув перший раз. Якщо ви мені дасте, я їм напишу листа відповідного – звернусь щодо заборони використання моїх відео у себе на сайті. Я таке не приймаю.

Відповідно до витоку даних «Правфонду», торік на цей сайт з російського фонду просили виділити майже два мільйони російських рублів: пів мільйона на редактора, ще стільки ж на оператора онлайн-консультацій.

Курує проєкт громадянин Росії Максим Зеленський. У звіті для російського Міністерства закордонних справ акцентується, що мета таких сайтів – це «денацифікація країни».

Це скрін із відеозустрічі з «Правфонду». Серед учасників – представники «Россотрудничества», Міністерства закордонних справ РФ, Євген Бакланов та Максим Зеленський.

Максим Зеленський народився в російському Ногинську. Був координатором федеральних проєктів, серед яких «Безсмертний полк». Лауреат премії губернатора Московської області. Ця інформація з сайту «Будущее страны» вже видалена.

Раніше Максим Зеленський, згідно з документом з витоку, просив гроші з «Правфонду» на проєкт «Голос правди». Тоді він заручився заохочувальним листом від адміністрації президента Володимира Путіна. А також отримав лист підтримки за підписом народного депутата «Опозиційного блоку» Юрія Бойка та співголови партії Бориса Колесникова.

«Схеми» надіслали запитання на електронні скриньки Юрія Бойка та Бориса Колесникова, але відповіді не отримали.

Серед виконавців «Єдиного центру допомоги співвітчизників», крім Максима Зеленського, ще згадується Дмитро Міцкіс, який родом із України і раніше працював тут.

Міцкіс зазначений у гранті на російські гроші як редактор сайту «Правцентр».

У листі губернатор Ленінградської області просить Путіна про громадянство Росії для Дмитра Міцкіса. Міцкіс тут згадується куратором «Комітету порятунку України», організованого експрем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

Міцкіс консультувався з урядом Москви, міністерствами РФ для створення проросійських проектів. В документах витоку він згаданий як куратор «проросійського україномовного видання «Голос правди».

«Я не співпрацюю з «Фондом підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном». У 2017 чи 2018 році (здається) я розробляв сайт під назвою «Соотечественники» – дизайн та технічну частину. Як і у випадку з іншими проєктами, я передав ресурс замовникам, після чого не стежив за тим, хто і як його далі оновлював», – відповів Міцкіс на запит «Схем».

Журналісти також направили листи з проханням про коментарі Євгену Бакланову та Максиму Зеленському, але відповіді не отримали.

Чи будуть санкції?

Звертає на себе увагу те, що в Україні вже рік не діють санкції проти російського «Правфонду», який роздає гроші на проросійські проєкти. Востаннє їх запровадили у 2021-му терміном на три роки, але не продовжили торік.

Чому так сталося?

Про це «Схеми» запитали Кабмін, який у попередні роки ініціював перед РНБО санкції щодо «Правфонду». Журналістів спрямували до двох міністерств – МЗС та МВС. Міністерство закордонних справ перенаправило до Міністерства внутрішніх справ. А МВС – до Міжвідомчої робочої групи щодо санкцій, де своєю чергою відмовились щось пояснювати, назвавши це службовою інформацією.

Тож в той час, як Европейський Союз запроваджує санкції проти цього фонду та його керівника за антиукраїнську підривну діяльність, в самій Україні вже рік як ці санкції взагалі не діють.

І в усьому уряді так і не знайшлося чіткої відповіді для суспільства – хто саме за це відповідальний і чи планує влада це виправити.