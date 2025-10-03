Львівський суд залишив під вартою адвокатку Світлану Новицьку, яку звинувачують у держзраді 

Галицький суд Львова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою адвокатці Світлані Новицькій, яку підозрюють у державній зраді, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО на 60 діб. Наступне засідання відбудеться 16 жовтня.

Новицьку заарештували в лютому 2024 року. За даними слідства, з 2017 року вона брала активну участь у програмах в російських і проросійських медіа, де заявляла, що Україна перебуває під іноземним управлінням, метою Майдану нібито був розвал країни, а в Україні триває громадянська війна. Адвокатка, як стверджує слідство, заявляла, що при владі в Україні неонацисти та фашисти, що українська мова, мовляв, штучно вигадана.

В коментарі Радіо Свобода Світлана Новицька сьогодні відкинула звинувачення в участі в російських медіа, назвавши це фейком.

Її звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками

виготовлення та поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного та національно-соціалістичного тоталітарних режимів

Їй загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна в разі обвинувального вироку.

Адвокатка Новицька захищала в суді блогера Руслана Коцабу, якого в 2015 році арештовували і обвинувачували у державній зраді, і також інших проросійських активістів із такими ж звинуваченнями.



