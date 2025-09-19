СБУ: чотирьох людей затримали за підозрою в зборі даних для ФСБ на Донеччині та Дніпропетровщині

Служба безпеки України 19 вересня повідомляє про викриття мережі російської Федеральної служби безпеки, яка передавала Росії дані про систему оборони в Донецькій та Дніпропетровській областях.

«Зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони, які ворог планував атакувати з повітря та далекобійною артилерією. За результатами багатоетапної спецоперації в обох регіонах одночасно затримано чотирьох російських агентів. Двоє з них діяли в парі, а інші – порізно, але всі вони мали одного спільного куратора з РФ», – йдеться в повідомленні.

СБУ заявляє, що агенти, які діяли в парі, збирали розвіддані по Дніпру, де працювали на місцевій продуктовій базі. Вони передавали російській спецслужбі адреси військових частин, які закуповували продукти на їхньому складі, приховано фотографуючи товарні накладні з реквізитами отримувачів.

«Ще двоє затриманих – завербовані фсб мешканці Краматорського району. Один з них – працівник місцевої пошти, який під виглядом робочих поїздок фіксував укріпрайони ЗСУ поблизу передової. Інший фігурант – із спеціально облаштованого місця знімав на відео рух вантажних ешелонів українських військ у напрямку східного фронту», – йдеться в заяві.

За даними слідства, двох людей у Дніпрі завербували через телегра-канали, інші потрапили в поле зору ФСБ через родичів на окупованій території.

Фігурантів справи затримали й повідомили їм про підозру в державній зраді. В разі визнання винними їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Імена затриманих СБУ не називає, їхня позиція щодо обвинувачень невідома.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють у держзраді, диверсіях на замовлення російських спецслужб.



