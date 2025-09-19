Доступність посилання

Новини | Суспільство

СБУ: чотирьох людей затримали за підозрою в зборі даних для ФСБ на Донеччині та Дніпропетровщині

Імена затриманих СБУ не називає, їхня позиція щодо обвинувачень невідома
Служба безпеки України 19 вересня повідомляє про викриття мережі російської Федеральної служби безпеки, яка передавала Росії дані про систему оборони в Донецькій та Дніпропетровській областях.

«Зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони, які ворог планував атакувати з повітря та далекобійною артилерією. За результатами багатоетапної спецоперації в обох регіонах одночасно затримано чотирьох російських агентів. Двоє з них діяли в парі, а інші – порізно, але всі вони мали одного спільного куратора з РФ», – йдеться в повідомленні.

СБУ заявляє, що агенти, які діяли в парі, збирали розвіддані по Дніпру, де працювали на місцевій продуктовій базі. Вони передавали російській спецслужбі адреси військових частин, які закуповували продукти на їхньому складі, приховано фотографуючи товарні накладні з реквізитами отримувачів.

«Ще двоє затриманих – завербовані фсб мешканці Краматорського району. Один з них – працівник місцевої пошти, який під виглядом робочих поїздок фіксував укріпрайони ЗСУ поблизу передової. Інший фігурант – із спеціально облаштованого місця знімав на відео рух вантажних ешелонів українських військ у напрямку східного фронту», – йдеться в заяві.

За даними слідства, двох людей у Дніпрі завербували через телегра-канали, інші потрапили в поле зору ФСБ через родичів на окупованій території.

Фігурантів справи затримали й повідомили їм про підозру в державній зраді. В разі визнання винними їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Імена затриманих СБУ не називає, їхня позиція щодо обвинувачень невідома.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють у держзраді, диверсіях на замовлення російських спецслужб.


