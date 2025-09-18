СБУ: куратора окупаційного «управління МВС» в Херсоні заочно засудили до довічного ув’язнення

Суд в Україні заочно виніс вирок російському спецслужбісту, який керував окупаційним управлінням «МВС» під час окупації Херсона, повідомляє Служба безпеки України 18 вересня.

За доказовою базою служби фігуранта засудили до довічного позбавлення волі за воєнні злочини під час тимчасової окупації Херсона, повідомляє СБУ.

Відомство уточнило, що йдеться про співробітника 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Сергія Сініцина з позивним «Сабір».

Розслідування встановило, що в березні 2022 року посадовець, перебуваючи у складі «тимчасової опергрупи № 8», прибув до Херсона для організації масових репресій проти учасників руху опору. Для цього він координував створене в обласному центрі окупаційне «головне управління МВС РФ».





Зокрема, фігурант особисто погоджував призначення до псевдоустанови та керував облавами на оселі місцевих жителів.

«Під час таких рейдів людей викрадали з їхніх помешкань та відвозили до катівень, облаштованих у приміщеннях місцевого «МВС РФ». У застінках потерпілих били, катували електричним струмом, імітували розстріли та погрожували розправою над їхніми родичами. Крім того, «Сабір» додатково займався формуванням власних агентурних мереж, до складу яких намагався вербувати колишніх чиновників та правоохоронців», – повідомляє СБУ.

Суд на підставі доказів служби визнав Сініцина винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та воєнних злочинах. СБУ додає, що тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

Російська армія окупувала Херсон і область на самому початку повномасштабної війни Росії проти України, в лютому 2022 року. Збройні сили України повернули контроль над Херсоном і правобережною частиною області в листопаді того року.



