СБУ: генерала Росгвардії заочно засудили до 15 років тюрми за розгін протестів у Херсоні

Суд в Україні заочно засудив генерала Росгвардії, який командував розгоном акцій протесту на початку тимчасової окупації Херсона, повідомила Служба безпеки України 17 вересня.

Як повідомляє відомство, за його доказовою базою російський генерал-полковник, командувач Уральського округу військ Росгвардії Володимир Спиридонов заочно отримав 15 років позбавлення волі.

За даними справи, на початку повномасштабної війни 2022 року фігурант брав участь у захопленні Херсонщини. Він очолював зведене угруповання, до якого входили 4 тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ Росгвардії.





«Після окупації обласного центру Спиридонов приступив до організації масових репресій проти учасників руху опору в регіоні. Задокументовано, що російський генерал командував діями своїх підлеглих, які за його наказом здійснювали силові розгони мирних акцій протесту у центрі міста», – йдеться в повідомленні.

Розслідування також встановило, що російські окупанти викрадали учасників протестів і відвозили їх до тюрем, де піддавали тортурам.

«Перед звільненням правобережжя Херсонщини Спиридонов утік до Росії, де за свої воєнні злочини отримав «підвищення» на посаді», – додає СБУ.

Суд визнав Спиридонова винним у злочинах агресії, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Служба безпеки додає, що триває «комплексна робота, щоб знайти і притягнути рашиста до відповідальності за злочини проти нашої держави».

Російська армія окупувала Херсон і область на самому початку повномасштабної війни Росії проти України, в лютому 2022 року. Початок окупації супроводжувався акціями протесту місцевих жителів. Збройні сили України повернули контроль над Херсоном і правобережною частиною області в листопаді того року.