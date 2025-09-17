Держдума Росії денонсувала Європейську конвенцію проти катувань

Державна дума Росії денонсувала Європейську конвенцію проти тортур.

У Мін’юсті РФ стверджують, що денонсація конвенції не спричинить зниження гарантій та порушення прав людини.

«Росія продовжить участь у ключових міжнародних договорах, які передбачають як стандарти заборони тортур, так і механізми контролю за їх дотриманням», – заявили у відомстві.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про денонсацію цієї конвенції. У записці пояснення до законопроєкту зазначалося, що з 2023 року Росія не має представника в Європейському комітеті. Це пов’язано з тим, що Рада Європи заблокувала процес обрання нового члена від Росії. При цьому звернення щодо відновлення російського представництва залишалися без відповіді, незважаючи на закріплений в Європейській конвенції принцип співпраці, підкреслюється в документі. Російська сторона вважає такий підхід дискримінаційним.

Європейська конвенція про запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню була підписана Радою Європи в 1987 році. Документ не лише забороняє тортури, а й запроваджує механізм їх попередження.

Для контролю створено Європейський комітет із запобігання тортурам. Його експерти можуть без попередження відвідувати в’язниці, колонії, лікарні та будь-які місця позбавлення волі. Вони фіксують умови тримання, розмовляють із ув’язненими та персоналом, а потім публікують доповіді. Країни, які підписали конвенцію, зобов’язані співпрацювати та усувати порушення.

Росія приєдналася до конвенції у 1996 році при вступі до Ради Європи. З того часу комітет регулярно відвідував російські колонії та СІЗО, фіксуючи тортури та жорстокі умови.

Після денонсації Росія більше не зобов’язана допускати міжнародних інспекторів. Скарги ув’язнених до Європейського комітету щодо запобігання тортурам не розглядатимуться. Незалежний зовнішній контроль зникає, залишається лише нагляд ФСВП Росії та російських судів.