Путін вніс до Держдуми РФ законопроєкт про денонсування Європейської конвенції проти катувань

Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної думи законопроєкт про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському або принизливому покаранню, повідомляє російська служба Радіо Свобода 8 вересня.

Після виходу з конвенції Росія більше не буде зобов’язана допускати міжнародних інспекторів до своїх в’язниць. Скарги від російських ув’язнених до Європейського комітету щодо запобігання тортурам більше не розглядатимуться.

У записці пояснення до законопроєкту йдеться, що з 2023 року Росія не має представника в Європейському комітеті. Це пов’язано з тим, що Рада Європи заблокувала процес обрання нового члена від Росії. При цьому звернення щодо відновлення російського представництва залишалися без відповіді, незважаючи на закріплений в Європейській конвенції принцип співпраці, підкреслюється в документі. Російська сторона вважає такий підхід дискримінаційним.





Учасниками конвенції є держави-члени Ради Європи. Росія вийшла з неї в 2022 році після 26 років членства.

Конвенцію щодо попередження тортур Москва підписала 1996 року. Через два роки вона набула чинності для Росії.

Раніше голова МЗС України висловив думку, що рішення російського уряду ініціювати денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням вкотре демонструє, що «Росія є територією беззаконня, де людське життя і гідність нічого не варті».

2022 року Росія заявила про вихід із Ради Європи, а Рада – про її виключення через широкомасштабну війну проти України. Після цього Москва почала виходити з міжнародних договорів, пов’язаних з організацією. У тому числі Росія перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини і відмовилася виконувати рішення Європейського суду з прав людини, денонсувала конвенції про захист національних меншин, про перешкоджання тероризму, соціальну хартію і хартію місцевого самоврядування.

У листопаді 2024 року в Європейській конвенції з прав людини заявили, що Європейська конвенція про запобігання катуванням є відкритою конвенцією, тому РФ продовжує дотримуватися її положень навіть після виключення з Ради Європи в 2022 році.



