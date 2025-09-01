СБУ підозрює Кадирова у жорстокому поводженні з українськими полоненими

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру очільнику Чеченської республіки в Росії Рамзану Кадирову – про це відомство повідомило 1 вересня.

«Служба безпеки зібрала нові докази воєнних злочинів голови чеченської республіки рф Рамзана Кадирова, який причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими», – заявила пресслужба.

За даними СБУ, під час виступу перед російськими пропагандистами Кадиров заявив, що дав вказівку своїм підлеглим не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою. Згодом розслідування встановило, що це розпорядження було адресоване командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах російської армії проти України.





«Також він розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному. Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як «живий щит» проти дронових атак з боку Сил оборони», – додає СБУ.

Правоохоронці кваліфікують ці дії як порушення законів і звичаїв війни, які застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Російському посадовцю заочно повідомили про підозру у воєнних злочинах.

Проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії днями повідомляв про переведення утримуваних у Росії українців до Чечні. Зокрема, Кадиров запропонував використовувати українських полонених як «живий щит» на стратегічних об’єктах у Чечні. Це прямо забороняє Женевська конвенція 1949 року, що регламентує поводження з військовополоненими.

У серпні 2022 року СБУ повідомила про підозру Кадирову та двом його найближчим поплічникам за статтями про планування й ведення агресивної війни, вчинення умисних дій з метою зміни меж території України та виправдовування російської агресії.



За даними слідства, у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій чеченських підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.



