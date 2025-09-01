Доступність посилання

СБУ підозрює Кадирова у жорстокому поводженні з українськими полоненими

У серпні 2022 року СБУ повідомила про підозру Рамзану Кадирову та двом його найближчим поплічникам за трьома статтями через війну проти України
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру очільнику Чеченської республіки в Росії Рамзану Кадирову – про це відомство повідомило 1 вересня.

«Служба безпеки зібрала нові докази воєнних злочинів голови чеченської республіки рф Рамзана Кадирова, який причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими», – заявила пресслужба.

За даними СБУ, під час виступу перед російськими пропагандистами Кадиров заявив, що дав вказівку своїм підлеглим не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою. Згодом розслідування встановило, що це розпорядження було адресоване командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах російської армії проти України.


«Також він розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному. Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як «живий щит» проти дронових атак з боку Сил оборони», – додає СБУ.

Правоохоронці кваліфікують ці дії як порушення законів і звичаїв війни, які застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Російському посадовцю заочно повідомили про підозру у воєнних злочинах.

Проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії днями повідомляв про переведення утримуваних у Росії українців до Чечні. Зокрема, Кадиров запропонував використовувати українських полонених як «живий щит» на стратегічних об’єктах у Чечні. Це прямо забороняє Женевська конвенція 1949 року, що регламентує поводження з військовополоненими.

У серпні 2022 року СБУ повідомила про підозру Кадирову та двом його найближчим поплічникам за статтями про планування й ведення агресивної війни, вчинення умисних дій з метою зміни меж території України та виправдовування російської агресії.

За даними слідства, у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій чеченських підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.


