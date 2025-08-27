Понад 300 українських військових, які брали участь у боях у Курській області, засуджені в РФ за «тероризм» – ЗМІ

Понад 300 українських військових, які брали участь у боях у Курській області, засуджені в Росії за «терористичними» статтями, з’ясували аналітичний центр Кирила Парубця та видання The Insider.

Їм відомо про 525 військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон у Курській області. Із них до 25 серпня 2025 року судді 2-го Західного окружного військового суду оголосили вироки за статтею «терористичний акт» щодо 290 людей. Ще 15 людей були засуджені заочно.

Таким чином, понад 50% із відомих курських полонених вже отримали вироки в Росії, підрахували розслідувачі. Ще сімох військовослужбовців, які брали участь у боях у Курській області, Україні вдалося обміняти. З 228 людей, що залишилися, четверо точно перебувають під слідством, про інших достовірно не відомо, чи порушені проти них справи або вони утримуються як звичайні військовополонені.

Українські військові увійшли до Курської області 6 серпня 2024 року та утримували окремі її райони понад пів року. Скільки українських військовослужбовців були впродовж цього часу і під час відступу взяті в полон російськими військовими, достеменно невідомо. Наприкінці 2024 року російська державна агенція ТАСС повідомляла про 500 полонених солдатів ЗСУ.

Згідно з пресрелізами Слідчого комітету Росії, найчастіше українські військовослужбовці звинувачуються в «незаконному перетині кордону», «блокуванні населеного пункту», «перешкоді евакуації». Правозахисний проєкт «Підтримка політв’язнів. Меморіал» зазначає, що полонених переслідують фактично за службу у ЗСУ та участь у бойових діях на території Росії, що порушує їхнє право на справедливий суд, а також Женевську конвенцію.