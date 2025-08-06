Курська операція «стала справді особливою» – Зеленський у річницю входження ЗСУ до РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає обґрунтованими «активні дії» ЗСУ в Курській та Бєлгородській областях Росії. Глава держави оприлюднив повідомлення на цю тему 6 серпня – в річницю входження підрозділів Збройних сил України на територію Курщини.

«Українцям укотре вдалося довести світові, що цілком реально ставити Росію на місце та достойно відповідати на її удари. Курська операція стала справді особливою. Розвідки світу її не передбачили. Росіяни – не очікували. Коли багато хто у світі думав, що ситуація в глухому куті, українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни», – написав президент, подякувавши «кожному солдату, сержанту та офіцеру, усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині – усім, хто не допустив іще одного повномасштабного удару Росії по наших Сумах та Харківщині».

У Генеральному штабі ЗСУ відзначили, що «наші підрозділи змогли прорвати ворожу оборону, зайти глибоко в тил противника та зірвати його логістику». «На піку операції Збройні сили України контролювали до 1300 квадратних кілометрів території Курської області. Ми деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту», – ідеться в повідомленні.

Українські військові наголошують, що «російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тисячі – громадяни КНДР), знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки РФ».

«Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання», – додають у Генштабі.

У Центрі протидії дезінформації вказали, що «до річниці початку активних бойових дій у курській області російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію Сил оборони України».

«Пропагандисти активізували поширення типових фейків про нібито масові розстріли українськими військовими мирного населення та інші злочини, вживання наркотиків, участь іноземних найманців тощо. При цьому, як і раніше, пропагандистські матеріали не містять жодних доказів», – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Українські військові розпочали Курську операцію 6 серпня 2024 року. Упродовж пів року ЗСУ контролювали місто Суджа, розташоване неподалік від державного кордону України та РФ, а також значні території Суджанського, Коренєвського та Глушковського районів.

Навесні 2025 року російські військові відновили контроль над містом Суджа, Суджанським та Коренєвським районами, а згодом окупували невелику частину Сумського району, йдеться про кілька сіл уздовж кордону. Улітку ЗСУ змогли витіснити російські підрозділи з частини захопленої ними території.



