Прокурори допитали військового, якому перерізали горло в російському полоні – ОГП

Прокурори Донецької обласної прокуратури документують ще один випадок катування й вбивство українських військовополонених, повідомляє Офіс генерального прокурора 29 серпня.

За даними прокуратури, в серпні 2025 року український військовий потрапив у російський полон поблизу села Миролюбівка Гродівської селищної громади на Донеччині. Його доставили до підвалу захопленого будинку, де на колінах зі зв’язаними руками утримували ще сімох українських військових.





«Під час допитів російські військові катували полонених – завдавали їм тяжких тілесних ушкоджень, відрізали частини тіла. Потерпілому українському захиснику перерізали горло. Після цього, тіла полонених скинули у яму і засипали сміттям, вважаючи, що вони від отриманих травм померли. Один із військовополонених вижив. З перерізаним горлом він упродовж п’яти діб дістався українських позицій», – повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці відкрили досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. Прокурори допитали потерпілого, триває встановлення всіх військовослужбовців РФ, причетних до злочину.

Читайте також: Скасовують «податок на катування». Що змінить вихід РФ з Європейської конвенції проти катувань?

«Розслідування воєнних злочинів – один із пріоритетів в роботі органів прокуратури», – зазначає пресслужба відомства.

25 серпня Суспільне.Дніпро опублікувало сюжет про військового на ім’я Владислав, який потрапив у полон, коли його бригада втратила контроль над позицією поблизу Покровська. Як розповіли його рідні, він пережив катування, зрештою російські військові перерізали йому горло та скинули в яму з тілами інших закатованих полонених.

Попри поранення, чоловік зміг вибратись і пʼять діб добирався до українських позицій. Зараз він в одній із лікарень на Дніпропетровщині, йому вже прооперували.



