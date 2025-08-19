Штаб: до України повернули тіла 1000 загиблих військових, серед них – ті, хто помер у полоні

В ході репатріаційних заходів до України повернули тіла 1000 загиблих, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 19 серпня.

За повідомленням, репатріаційні заходи відбулися в рамках попередніх домовленостей. Штаб уточнює, що серед репатрійованих є п’ять тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні:

«Вони були у списках «тяжкопоранених і важкохворих» полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин. Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян».

Читайте також: Клименко: до Росії повернули два тіла з військовими жетонами армії РФ

Також повернули тіла військових, які загинули на Донецькому, Запорізькому, Луганському та Курському напрямках. Відомство додає, що найближчим часом слідчі спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, проведених згідно зі Стамбульськими домовленостями, загалом Україна отримала 6057 тіл.



