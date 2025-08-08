Тендітна дівчина проти російської машини тортур. Про що писала Вікторія Рощина

8 серпня Київ прощався із Вікторією Рощиною, українською журналісткою, фрілансеркою Радіо Свобода, яка загинула у російському полоні. На час смерті їй ще не було 28-ми років. Рощина розповідала про порушення прав людини та події на окупованих Росією українських територіях, про фільтраційні табори, незаконні ув'язнення та катування. Її зникнення на контрольованій російської армією території, а потім її смерть та повернення тіла з ознаками тортур – сколихнули весь світ.

Про що писала Вікторія Рощина?

Чому російські силовики схопили її, катували і передали тіло без частини внутрішніх органів?

Чим історія Рощиної вразила світ?

Вікторія Рощина народилася 6 жовтня 1996 року.

Як журналістка вона висвітлювала теми, що стосувалися порушення прав людини в умовах гібридної, а пізніше і повномасштабної війни Росії проти України. Неодноразово їздила на фронт, робила репортажі із прифронтових населених пунктів, намагалася на власні очі побачити і розповісти про те, що відбувається на окупованих Росією територіях.

Рощина співпрацювала з багатьма українськими медіа, зокрема була фрілансеркою Радіо Свобода. Вона підготувала репортажі з окупованого Бердянська, Мелітополя, Маріуполя, окупованої Херсонщини.

На момент смерті у СІЗО російського Таганрога Вікторії ще не виповнилося 28 років.

Національна поліція України заочно повідомила про підозру у воєнному злочині проти цивільних колишньому начальнику СІЗО №2 у Таганрозі, підполковнику внутрішньої служби РФ Олександру Штоді.

І хоч у повідомленні відомтва ім'я Вікторії Рощиної не вказане, зрозуміло, що йдеться саме про неї.

Про ще писала Рощина?

Вікторія Рощина була чи не першою журналісткою, яка повідомляла про те, як російські сили проводять фільтрацію українських громадян, які намагаються виїхати із окупованих територій, про спеціальні фільтраційні центри (концтабори), про незаконні ув'язнення людей, місця несвободи та систему катувань, створену російськими силовиками.

Ось репортажі і тексти, які Вікторія Рощина, підготувала як фрілансерка Радіо Свобода:

Мрії окупантів про «ХНР» та штучна гумкатастрофа. Великий репортаж з Херсонщини

Страх і невідомість. Великий репортаж зі зруйнованого Маріуполя

Як «дорогу на Крим» перетворюють у базу окупантів. Репортаж із заблокованого Мелітополя

«Ворота до Запоріжжя». Репортаж із Оріхова, який стримує наступ Росії з півдня

Як це – бути в полоні і жити в окупації. Великий репортаж із Бердянська

Незламний Олег Сенцов. Три роки від затримання

Авторська сторінка Вікторії Рощиної на сайті Радіо Свобода – тут

Окрім Української редакції Радіо Свобода Вікторія Рощина співпрацювала із Суспільним, Громадським, Українською правдою, Новинарнею, Цензор.нет та іншими інформаційними ресурсами.

Затримання, зникнення і смерть

У березні 2022 року російська ФСБ затримала Вікторію Рощину в окупованому Бердянську.

Вікторію тоді російські силовики утримували 10 днів, примусили записати відеозвернення і згодом відпустили.

Тогочасні репортажі Рощиної із окупованих територій увійшли до короткого списку премії Courage in Journalism Awards 2022 від IWMF.

Влітку 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на окупованих Росією територіях України.

Як повідомив виданню The Daily Beast батько Вікторії, вона 27 липня вирушила через Польщу на окуповані території, і останній раз на зв’язок виходила звідти 3 серпня.

Для моєї доньки журналістика – найважливіша річ у житті, вона дуже віддана своєму фаху

«Для моєї доньки журналістика – найважливіша річ у житті, вона дуже віддана своєму фаху. Після першого полону я просив її зупинитися, казав: «Віко, я платитиму твою зарплату, тільки, будь ласка, не йди на фронт». Але її було не стримати, вона не могла не розповідати про цю війну і про людей на окупованих територіях», – розповів виданню батько Вікторії Володимир Рощин.

Незабаром СБУ підтвердила, що Рощину затримала російська ФСБ. Українські і міжнародні медіа, правозахисні організації (IWMF, RSF) висловили велике занепокоєння її безпекою і вимагали звільнення журналістки.

У вересні 2024 року родина Рощиної отримала повідомлення, що їхня донька померла в ув'язненні, а 10 жовтня Координаційний штаб України з питань поводження з військовополоненими підтвердив її смерть, але заявив, що обставини залишаються невстановленими.

14 лютого 2025 року тіло Вікторії Рощиної під номером 757 і позначкою «невідомий чоловік» повернули в Україну разом із тілами загиблих українських захисників.

Тіло мало сліди катувань і розтину, повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Міжнародне розслідування і реакції

29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної.

До розслідування долучилися 13 міжнародних медіа, зокрема Forbidden Stories, The Guardian, The Washington Post, Le Monde, Die Zeit, Der Spiegel, ZDF, Paper Trail Media, IStories, France 24, «Українська правда», DerStandart.

Слідча група, яка проводить розслідування, підтвердила проєкту , що тіло привезли в Україну з ознаками розтину, який робили на території Росії. Головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї у тіла відсутні.

Міжнародний експерт-патологоанатом, з яким спілкувалися журналісти, припустив, що відсутність цих внутрішніх органів можве вказувати на те, що смерть ВІкторії настала внаслідок задушення.

Команда розслідувачів «Слідство.Інфо» спільно з Репортерами без кордонів, Суспільним та Ґратами створила фільм «Останнє завдання Віки», у якому спробували дослідити те, що довелося пережити Вікторії Рощиній у російському полоні: катування струмом, ножові рани, стрімка втрата ваги (до 30 кг), а також приховування її від перевірок під час візитів омбудсменів. У фільмі також розказано про місця її утримання: катівні у Запорізькій області, Мелітополі та Таганрогському СІЗО‑2.

...можливо, через її журналістську діяльність вона зазнавала такого поводження жорстокого

«Коли тіло Вікторії Рощиної повернули, в неї були зламані ребра, опіки від електричного струму, не було очей та частини горла», – такі слова прозвучали з трибуни Європарламенту, коли там обговорювали незаконне утримування Росією в неволі українських цивільних громадян.

Фахівці найвищої кваліфікації в результаті експертизи тіла Вікторії Рощиної встановили:

наявність травми на шиї,

переломи цілої низки кісток,

крововиливи, садна, поруч зі скроневою ділянкою, правого плеча, гомілки й ліва стопа.

Це однозначно вказує на факт жорстокого поводження щодо української журналістки, кажуть у Генпрокуратурі України. Але остаточно причину смерті Рощиної поки не встановили.

«Вікторія потрапила в цю машину жорстокого поводження щодо наших громадян. Але при цьому, щодо неї було особливе ставлення. Вони точно розуміли, хто це. Вони розуміли, як цю людину шукають. Тому, можливо, через її журналістську діяльність вона зазнавала такого поводження жорстокого», – сказав в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода«Новини Приазовʼя» начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов.