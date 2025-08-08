Загинула в російському полоні. У Києві попрощалися з Вікторією Рощиною

8 серпня у Києві рідні, колеги та друзі попрощалися із загиблою у російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною.

У серпні 2023 року Вікторія Рощина зникла на окупованій армією РФ території України. Про її смерть стало відомо у жовтні минулого року. Тіло до України не повертали протягом кількох місяців. 29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо її смерті. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань і сліди розтину.

Вікторія Рощина співпрацювала з багатьма українськими медіа, зокрема і з Радіо Свобода.