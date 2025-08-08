Доступність посилання

Загинула в російському полоні. У Києві попрощалися з Вікторією Рощиною

8 серпня у Києві рідні, колеги та друзі попрощалися із загиблою у російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною.

У серпні 2023 року Вікторія Рощина зникла на окупованій армією РФ території України. Про її смерть стало відомо у жовтні минулого року. Тіло до України не повертали протягом кількох місяців. 29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо її смерті. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань і сліди розтину.

Вікторія Рощина співпрацювала з багатьма українськими медіа, зокрема і з Радіо Свобода.

Прощання із загиблою у російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва
1 Прощання із загиблою у російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва
Про загибель 27-річної журналістки стало відомо у жовтні 2024 року
2 Про загибель 27-річної журналістки стало відомо у жовтні 2024 року
Попрощатися з Вікторією прийшли рідні, друзі та колеги
3 Попрощатися з Вікторією прийшли рідні, друзі та колеги
Батько та сестра загиблої у полоні РФ української журналістки Вікторії Рощиної
4 Батько та сестра загиблої у полоні РФ української журналістки Вікторії Рощиної
Керівниця проєкту «Схеми» Наталка Седлецька під час прощання з загиблою у полоні РФ журналісткою Вікторією Рощиною
5 Керівниця проєкту «Схеми» Наталка Седлецька під час прощання з загиблою у полоні РФ журналісткою Вікторією Рощиною
Від початку великої війни Вікторія працювала в гарячих точках на фронті, зокрема, на окупованих РФ територіях
6 Від початку великої війни Вікторія працювала в гарячих точках на фронті, зокрема, на окупованих РФ територіях
Вікторія потрапляла в полон не раз: у березні 2022 року на 10 днів в окупованому Бердянську, а вдруге Вікторія зникла безвісти у серпні 2023 року на окупованій частині Запорізької області, де хотіла зробити новий матеріал. Журналістка пробула в російському полоні понад рік
7 Вікторія потрапляла в полон не раз: у березні 2022 року на 10 днів в окупованому Бердянську, а вдруге Вікторія зникла безвісти у серпні 2023 року на окупованій частині Запорізької області, де хотіла зробити новий матеріал. Журналістка пробула в російському полоні понад рік
Церемонія прощання з Вікторією Рощиною на майдані Незалежності у Києві
8 Церемонія прощання з Вікторією Рощиною на майдані Незалежності у Києві
Колеги Вікторії діляться спогадами про неї під час прощання на майдані Незалежності
9 Колеги Вікторії діляться спогадами про неї під час прощання на майдані Незалежності
«Якщо б мене попросили дуже коротко схарактеризувати Вікторію як людину, як журналіста, як колегу – я б сказав, що це людина, якій важливо зробити те, що не може і не хоче навіть робити ніхто», – зазначив Тарас Ільків
10 «Якщо б мене попросили дуже коротко схарактеризувати Вікторію як людину, як журналіста, як колегу – я б сказав, що це людина, якій важливо зробити те, що не може і не хоче навіть робити ніхто», – зазначив Тарас Ільків
Вікторія Рощина є авторкою серії репортажів для Радіо Свобода, співпрацювала в 2022 році з Радіо Свобода як фрілансерка
11 Вікторія Рощина є авторкою серії репортажів для Радіо Свобода, співпрацювала в 2022 році з Радіо Свобода як фрілансерка
Також вона співпрацювала з іншими ЗМІ, серед яких – «Українська правда», Hromadske, «Українське радіо», «UA:Перший» та «Цензор.нет»
12 Також вона співпрацювала з іншими ЗМІ, серед яких – «Українська правда», Hromadske, «Українське радіо», «UA:Перший» та «Цензор.нет»
Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи журналістку Вікторію Рощину
13 Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи журналістку Вікторію Рощину
Поховали загиблу журналістку на Байковому кладовищі у Києві
14 Поховали загиблу журналістку на Байковому кладовищі у Києві
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

