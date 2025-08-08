Нові дані про смерть Вікторії Рощиної у російському полоні. Що встановили експертиза та розслідування?

Валерія Константинова

«Додаткові експертизи підтвердили дані першої експертизи. Це Вікторія Рощина»

«Є свідченням того, що Вікторія зазнала жорстокого поводження однозначно»

«Зараз слідство дуже плідно працює по кількох особах, які причетні до смерті журналістки»

У пʼятницю, 8 серпня, в Києві відбулося прощання та поховання закатованої в російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної, яка співпрацювала з багатьма українськими медіа, зокрема була фрілансеркою Радіо Свобода.

На вимогу родини журналістки проведено низку додаткових експертиз для ідентифікації тіла, яке повернула російська сторона у лютому 2025 року.

Детальніше про те, які експертизи проводились, що нового вдалося зʼясувати про смерть журналістки та якими будуть подальші слідчі дії проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розповів начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

– 8 серпня – поховання Вікторії Рощиної, чи можна вважати підтвердженим на 100 % те, що передані Росією останки належить саме їй?

Була залучена міжнародна комісія з безвісти зниклих з Нідерландів

– Так, це однозначно можна казати. Я скажу так, що я не пам'ятаю, коли таку кількість експертиз ми проводили для ідентифікації людей.

Ми провели дві ДНК-експертизи, плюс була залучена міжнародна комісія з безвісти зниклих з Нідерландів, яка відома у світі і має найвищу репутацію по ідентифікації тіл. Їхні дані також підтвердили, що тіло належить Вікторії Рощиній.

У органів розслідування не було і немає жодного сумніву щодо цього. Але у зв'язку з тим, що у близькі були сумніви, ми пішли на зустріч і призначили дві додаткові експертизи.

Ці додаткові експертизи, одна, яку робили українські фахівці, і одна, яку робили фахівці з Нідерландів, також підтвердили дані першої експертизи. Це Вікторія Рощина.

– Тобто більше ніяких експертиз не буде робитися?

– Для ідентифікації – ні.

Якби не наполягали родичі, ми б визнали це тіло як тіло Вікторії Рощеної ще навесні. Але знову-таки з поваги до близьких, я їх розумію, що люди мають сумнів, враховуючи резонанс, ми все-таки пішли на це і зробити додаткові експертизи.

Подальші експертизи ми робити не будемо. Вже час передати це тіло землі з поваги до цієї людини.

– Яку останню інформацію маєте про ушкодженнях?

Встановити тілесне ушкодження, коли тіло перебуває в такому стані, вкрай складно

– Було багато експертиз різного роду проведених, але ми вже долучили головне бюро судово-медичних експертиз, яке є при міністерстві охорони здоров'я.

Щоб вони ще провели судово-медичну експертизу, комплект комісійний, точніше. За результатом було встановлено цілу низку тілесних ушкоджень.

По-перше, варто зазначити, що в принципі встановити тілесне ушкодження, коли тіло перебуває в такому стані, вкрай складно. Але фахівці змогли.

Фахівці найвищої кваліфікації в Україні встановили:

наявність травми на шиї,

переломи цілої низки кісток,

крововиливи, садна, поруч зі скроневою ділянкою, правого плеча, гомілки й ліва стопа.

Тобто на різних частинах тіла були встановлені різні тілесні ушкодження, включаючи переломи кісток.

Що для нас є свідченням того, що Вікторія зазнала жорстокого поводження однозначно.

«Причина смерті невідома»

– Чи можна встановити саме причину смерті, зважаючи на стан тіла? Чи можна буде в майбутньому це встановитися? Чи це неможливо?

Це не означає, що причини смерті не будуть встановлені

– Причину смерті національні експертизи не змогли встановити.

Ми ще очікуємо на результати наших французьких колег, але ймовірність вкрай мала через стан тіла.

Тобто це не означає, що причини смерті не будуть встановлені. Це просто означає, що за допомогою саме судово-медичних експертиз встановити причину буде вкрай складно.

Але це не означає, що ми не намагаємося зробити це за допомогою інших методів розслідування.

– Тобто можна зробити висновок, що Росія навмисно в такому стані повернула тіло, щоб неможливо було встановити остаточно причин смерті?

– Тут дві версії. І так, і ні.

У них в принципі культура жорстокого поводження щодо всіх наших полонених і цивільних. Всі, хто перебуває в полоні, на жаль, у жахливому стані.

можливо було таке жорстоке ставлення через її журналістську діяльність

Тому Вікторія потрапила в цю машину жорстокого поводження щодо наших громадян.

Але при цьому, щодо неї було особливе ставлення, вони точно розуміли, хто це.

Вони розуміли, як цю людину шукають. Тому можливо було таке ставлення через її журналістську діяльність – вона зазнавала додатково такого поводження жорстокого.

Можливо вони дійсно трішки відтягнули процес надання тіла, щоб максимально заплутати органи розслідування. Така версія також у нас відпрацювалася.

Ми бачимо всі інші тіла, які повертаються в Україну, ми бачимо наших живих людей після полону. Люди повертаються в жахливому стані, всі вони фактично зазнають жорстокого поводження.

«Встановлюємо причетних, щоб покарати»

– Якими будуть подальші кроки слідства зі встановлення причетних до смерті Рощиної?

Нам важливо встановити, коли вона зникла, де вона перебувала, хто були ті люди, які її затримали, які утримували

– Безумовно, я не можу такі деталі давати. Нам важливо встановити всі обставини, коли вона зникла, де вона перебувала, хто були ті люди, які її затримали, які утримували, які завдавали їй тілесного ушкодження, і не в одній установі, а в цілій низці установ, через які вона проходила.

Всі ці обставини наразі з'ясовуються. І всі ті люди, хто були до цього причетні, вони всі однозначно у фокусі нашої уваги. Тому, власне, наше завдання встановити їх і спробувати їх притягти до відповідальності або по заочній, або по очній процедурі, якщо вони потраплять в наші руки, або в руки наших колег за кордоном.

– Наскільки складно це буде зробити і наскільки це може розтягнутися в часі?

– Я думаю, що це буде поетапно. Зараз ми будемо встановлювати конкретних людей і зараз ми дуже плідно працюємо по кількох з них. Я думаю, як тільки ми будемо встановлювати їхню причетність, ми одразу будемо цю інформацію видавати, розуміючи резонанс цієї справи.

Для нас ця справа пріоритетна, і не тільки для нас, а для всієї спільноти журналістів, наших колег.

Ця справа демонструє взагалі все ставлення до людей, які займають проукраїнську позицію, які намагаються документувати це зло, намагаються інформувати світ про те, що відбувається. Тому це справа чесні для журналістської спільноти і для нас також.

Безумовно, інші справи також важливі, але є справи, на яких ви демонструєте, як працює вся система. Тому ця справа якраз для такої категорії належить.

Про важливість заочних вироків

– Наскільки важливо виносити навіть заочні вироки, причетним до таких злочинів?

Люди, які постраждали від цього, мають свідчити в суді

– Заочні вироки дуже важливо виносити. Йдеться про десятки-сотні тисяч злочинів, відповідно злочинців, які переховуються на території ворога, які їх треба встановлювати і які не хочуть бути покараними.

Цей вирок суду допомагає нам блокувати їхнє переміщення по світу. Тобто це вже не просто якесь політичне визнання, це не просто факт, який ми публічно озвучимо. Це юридичний факт встановлений в національній системі правосуддя.



Ми маємо знати, що відбувається на нашій землі, ми маємо документувати це, ми маємо інформувати наших громадян про те, що відбувається, якщо ми маємо ці факти. Люди, які постраждали від цього, мають свідчити в суді і говорити, що з ними відбулося.

Тому заочний вирок для мене – це фіксація факту. Це можливість почути жертву, це можливість почути потерпілих, почути близьких тих людей, які загинули, щоб вони дали свої свідчення в суді. Ц

е зафіксовано, це вже історичний факт, який згодом будуть вивчати не тільки правники, але історики, документалісти, щоб наші наступні покоління бачили це свідчення і розуміли, що відбувалося в цій країні. Тобто тут набагато ширший фокус, ніж просто переслідування.

У жовтні 2024 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла безвісти під час поїздки на окуповані території і яку утримували на території Росії, померла в російському полоні.

Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок з рідними 3 серпня 2023 року. За словами її батька, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі і мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Тоді Володимир Рощин розповів, що українська Служба безпеки підтвердила родині, що Вікторію взяли в полон російські сили.

Рощина була авторкою серії репортажів для Радіо Свобода, співпрацювала в 2022 році з Радіо Свобода як фрілансерка. Вона також співпрацювала з «Українською правдою», hromadske, «Українським радіо», «UA:Перший» і «Цензор.нет».

Національна поліція України заочно повідомила про підозру у воєнному злочині проти цивільних колишньому начальнику СІЗО №2 у Таганрозі. У повідомленні пресслужби йдеться про смерть журналістки Вікторії Рощиної – її ім’я не вказане, але з обставин справи випливає, що йдеться саме про цей випадок.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, орденом Свободи.







