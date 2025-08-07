Смерть Вікторії Рощиної: Нацполіція повідомила про підозру ексначальнику СІЗО №2 у Таганрозі

Національна поліція України заочно повідомила про підозру у воєнному злочині проти цивільних колишньому начальнику СІЗО №2 у Таганрозі. У повідомленні пресслужби йдеться про смерть журналістки Вікторії Рощиної – її ім’я не вказане, але з обставин справи випливає, що йдеться саме про цей випадок.

«У період керівництва підозрюваного в СІЗО №2 м. Таганрог Ростовської області була організована система репресивного поводження із незаконно утримуваними громадянами України, зокрема цивільними особами. Серед потерпілих – відома українська журналістка, затримана російськими військовими на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапована до цього ізолятора. Там вона зазнала системних катувань, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі, а також була позбавлена можливості спати чи сидіти вдень. Окрім цього, застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи», – вказано в повідомленні.

Колишнього начальника СІЗО №2 у Таганрозі Ростовської області РФ підозрюють у жорстокому поводженні з цивільними. Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років ув’язнення.

29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної, яка співпрацювала з багатьма виданнями, в тому числі і з Радіо Свобода. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань і сліди розтину.

Слідча група, яка проводить розслідування, підтвердила проєкту «Вікторія», що тіло привезли в Україну з ознаками розтину, який робили на території Росії. Також співрозмовники в силових відомствах розповіли, що деякі внутрішні органи були відсутні – це головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї. Міжнародний експерт-патологоанатом, з яким спілкувалися журналісти, вважає, що відсутність цих органів може свідчити, що росіяни намагалися приховати, що смерть настала внаслідок задушення.

У жовтні 2024 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла безвісти під час поїздки на окуповані території і яку утримували на території Росії, померла в російському полоні.