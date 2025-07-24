ЗМІ: нова експертиза виявила, що загибла в полоні Вікторія Рощина зазнала травми шиї та переломів

Остання судово-медична експертиза виявила нові дані про тілесні ушкодження, яких зазнала журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні – про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит видання Liga.net.

Згідно з нею, експертизу провело Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я 9 липня. Вона виявила, що Рощина мала травму шиї, переломи кісток, крововиливи у м’які тканини скроневої ділянки, правого плеча і гомілок, а також садно лівої стопи.

Водночас нові дані не дозволяють остаточно встановити причини смерті Рощиної, зазначає офіс. За словами начальниці управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар’яни Гайовської-Ковбасюк, тіло журналістки на момент експертизи перебуває «в стані виражених трупних змін з порушенням структури тканин, що не дозволяє встановити причину смерті та пов’язати її з тілесними ушкодженнями».





Як цитує видання, тіло було передане в Україну у стані «глибокого замороження з ознаками муміфікації та гниття». Також ще немає результатів щодо дослідження біологічних зразків із тіла Розиної, які раніше відібрали французькі експерти.

«Ліга» додає, що в Україні триває також судова медико-криміналістична експертиза. У справі про незаконне утримання і вбивство української журналістки на території Росії Національна поліція допитала низку свідків про обставини перебування Вікторії Рощиної в місцях ув’язнення в РФ, зокрема, у слідчому ізоляторі №2 міста Таганрог Ростовської області та СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю.

29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної, яка співпрацювала з багатьма виданнями, в тому числі і з Радіо Свобода. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань та сліди розтину.





Слідча група, яка проводить розслідування, підтвердила проєкту «Вікторія», що тіло привезли в Україну з ознаками розтину, який робили на території Росії. Також співрозмовники в силових відомствах розповіли, що деякі внутрішні органи були відсутні – це головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї. Міжнародний експерт-патологоанатом, з яким спілкувалися журналісти, вважає, що відсутність цих органів може свідчити, що росіяни намагалися приховати, що смерть настала внаслідок задушення.

У жовтні 2024 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла безвісти під час поїздки на окуповані території і яку утримували на території Росії, померла в російському полоні.

Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок з рідними 3 серпня 2023 року. За словами її батька, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі і мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Тоді Володимир Рощин розповів, що українська Служба безпеки підтвердила родині, що Вікторію взяли в полон російські сили.

Вікторія Рощина була авторкою серії репортажів для Радіо Свобода, співпрацювала в 2022 році з Радіо Свобода як фрілансерка. Вона також співпрацювала з «Українською правдою», hromadske, «Українським радіо», «UA:Перший» і «Цензор.нет».





