Загиблу в полоні РФ журналістку Рощину нагородили орденом Свободи – указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, орденом Свободи.

«За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету й незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини постановляю: нагородити орденом Свободи Рощину Вікторію Володимирівну – правозахисницю, тележурналістку, військову кореспондентку (посмертно)», – йдеться в документі.

Указ підписаний 1 серпня.

29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної, яка співпрацювала з багатьма виданнями, в тому числі і з Радіо Свобода. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань і сліди розтину.

Слідча група, яка проводить розслідування, підтвердила проєкту «Вікторія», що тіло привезли в Україну з ознаками розтину, який робили на території Росії. Також співрозмовники в силових відомствах розповіли, що деякі внутрішні органи були відсутні – це головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї. Міжнародний експерт-патологоанатом, з яким спілкувалися журналісти, вважає, що відсутність цих органів може свідчити, що росіяни намагалися приховати, що смерть настала внаслідок задушення.

У жовтні 2024 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла безвісти під час поїздки на окуповані території і яку утримували на території Росії, померла в російському полоні.

Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок з рідними 3 серпня 2023 року. За словами її батька, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі і мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Тоді Володимир Рощин розповів, що українська Служба безпеки підтвердила родині, що Вікторію взяли в полон російські сили.

Вікторія Рощина була авторкою серії репортажів для Радіо Свобода, співпрацювала в 2022 році з Радіо Свобода як фрілансерка. Вона також співпрацювала з «Українською правдою», hromadske, «Українським радіо», «UA:Перший» і «Цензор.нет».