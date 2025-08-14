«Особливий обмін»: повернули і тих, хто був у полоні РФ із 2014 року

«Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя», – повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, «майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація».

Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими (КШППВ) назвав на своєму телеграм каналі цей обмін – «особливим».

«Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. Один із звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році», – написали на сторінці Штабу.