«Особливий обмін»: повернули і тих, хто був у полоні РФ із 2014 року

«Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя», – повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, «майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація».

Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими (КШППВ) назвав на своєму телеграм каналі цей обмін – «особливим».

«Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. Один із звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році», – написали на сторінці Штабу.

Анна з сином Кирилом одні з тих, хто зі сльозами радості на очах не може дочекатися миті, щоб обняти своїх. Їхній чоловік і батько Максим нарешті на волі. Обмін 14 серпня 2025 року
1 Анна з сином Кирилом одні з тих, хто зі сльозами радості на очах не може дочекатися миті, щоб обняти своїх. Їхній чоловік і батько Максим нарешті на волі. Обмін 14 серпня 2025 року
Максим провів у російському полоні 1207 днів. На фото – ще мить і батько та син нарешті зможуть обійнятися
2 Максим провів у російському полоні 1207 днів.
На фото – ще мить і батько та син нарешті зможуть обійнятися
Хлопчик не стримує сліз
3 Хлопчик не стримує сліз
Максим міряється силою із своїм сином Кирилом.Хлопчик разом із мамою чекав тата з полону три роки і майже 4 місяці.Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність, повідомляють в Координаційному штабі
4 Максим міряється силою із своїм сином Кирилом.
Хлопчик разом із мамою чекав тата з полону три роки і майже 4 місяці.

Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність, повідомляють в Координаційному штабі
В очікуванні автобусів, які везуть звільнених з російського полону: військових і цивільних. «Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них – учителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році», – написали у телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
5 В очікуванні автобусів, які везуть звільнених з російського полону: військових і цивільних.
«Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них – учителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році», – написали у телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Нарешті удома і можна видихнути...Вони ще до кінця не вірять, що це свобода, але на обличчях вже з'являються усмішки. Фото зі зустрічі звільнених із російського полону 14 серпня 2025 року. Серед тих, кого звільнили, цивільний 27-річний хлопець, якого російські силовики незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років, повідомили в Координаціному штабі.
6 Нарешті удома і можна видихнути...
Вони ще до кінця не вірять, що це свобода, але на обличчях вже з'являються усмішки.
Фото зі зустрічі звільнених із російського полону 14 серпня 2025 року.
Серед тих, кого звільнили, цивільний 27-річний хлопець, якого російські силовики незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років, повідомили в Координаціному штабі.
Побратими звільнених теж не можуть стримати емоції від довгоочікуваної зустрічі.За повідомленням Координаційного штабу, окрім цивільних додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів
7 Побратими звільнених теж не можуть стримати емоції від довгоочікуваної зустрічі.
За повідомленням Координаційного штабу, окрім цивільних додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів
Дочекалася...Обмін від 14 серпня 2025 року
8 Дочекалася...
Обмін від 14 серпня 2025 року
Але є й ті, хто не дочекався сьогодні своїх рідних...Довгим коридором, тримаючи в руках фото своїх рідних і побратимів, шикуються вони, щоб звільнені змогли пройти ним. Можливо їм вдасться упізнати когось на фото і розповісти рідним про їхніх батьків, чоловіків, синів і доньок
9 Але є й ті, хто не дочекався сьогодні своїх рідних...
Довгим коридором, тримаючи в руках фото своїх рідних і побратимів, шикуються вони, щоб звільнені змогли пройти ним. Можливо їм вдасться упізнати когось на фото і розповісти рідним про їхніх батьків, чоловіків, синів і доньок
Звільнений із російського полону уважно розглядає фотографії полонених чи зниклих безвісти з надією упізнати когось.З російського полону сьогодні, як заявили в Координаційному штабі, повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року
10 Звільнений із російського полону уважно розглядає фотографії полонених чи зниклих безвісти з надією упізнати когось.

З російського полону сьогодні, як заявили в Координаційному штабі, повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року
Вони сьогодні вже на волі, але вони знають, що таке російський полон. Тому так уважно вдивляються у фото, що тремтять в руках людей, які чекають і сподіваються обійняти своїх. Вік наймолодшого звільненого 14 серпня – 26 років, найстаршому виповнилося – 74 роки, з яких 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці, повідомили в Координаційному штабі
11 Вони сьогодні вже на волі, але вони знають, що таке російський полон. Тому так уважно вдивляються у фото, що тремтять в руках людей, які чекають і сподіваються обійняти своїх.

Вік наймолодшого звільненого 14 серпня – 26 років, найстаршому виповнилося – 74 роки, з яких 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці, повідомили в Координаційному штабі
На фото: Ліана, сестра зниклого безвісти військового ЗСУ із світлиною брата
12 На фото: Ліана, сестра зниклого безвісти військового ЗСУ із світлиною брата
Вони чекають...Рідні полонених чи зниклих безвісти під час чергового вже 67-го обміну, 14 серпня 2025 року
13 Вони чекають...
Рідні полонених чи зниклих безвісти під час чергового вже 67-го обміну, 14 серпня 2025 року
Тут у повітрі розлита концентрована суміш радості і горя.Обмін відбувся за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів. Українська сторона сподівається, що обміни триватимуть і надалі
14 Тут у повітрі розлита концентрована суміш радості і горя.

Обмін відбувся за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів. Українська сторона сподівається, що обміни триватимуть і надалі
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

