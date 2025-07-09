В якому стані Росія повертає тіла українських військових і що вона «робить навмисне»?

Україна шукає понад 70 тисяч українців: тих, хто зник безвісти, перебуває в полоні, був викрадений або загинув, повідомив телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю Голосу Америки, уповноважений в Україні з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов.

Після останніх обмінів тілами загиблих, зокрема переговорів у Стамбулі, у роботі з ідентифікації зараз перебуває понад десять тисяч тіл. За його словами, у домовленостях не було «про 6000 на 6000», і репатріація, тобто видача, тіл проводиться «в тій кількості, скільки є».

«За міжнародними конвенціями, ми не повинні витрачати багато своїх ресурсів на збереження їхніх тіл, і, відповідно, вони – на збереження тіл наших захисників. Коли ми маємо певну кількість тіл і можливість провести цей захід, необхідно проводити, незалежно від кількості. Тут не йдеться, що один на один чи з розрахунку два на два. Є тіла – їх необхідно повертати», – заявив Добросердов.

Репатріації тіл відбуваються щомісяця, розповів він. А, починаючи з жовтня минулого року, кількість отриманих Україною таким чином тіл стала значно зростати: «Починалося з п’ятисот, потім по сімсот тіл, потім по дев’ятсот – і так дійшли до тисячі». В апараті омбудсмена їх називають «великі репатріації».

«У різні періоди війни процеси репатріації відбуваються в різному співвідношенні. Якщо ми деокупуємо території – у нас більше тіл військовослужбовців Російської Федерації. І в такі періоди ми можемо віддавати більше тіл, ніж забирати за репатріацією. Якщо зараз наступальні активні дії більше відбуваються з боку країни-агресора – вони мають можливість на окупованих територіях збирати тіла. Відповідно, вони більше тіл можуть повертати зараз», – пояснив Добросердов.

За його словами, після Стамбульських домовленостей Україна отримала понад шість тисяч тіл. Із них 1,6 тисячі відправили до Одеси, де вже оглянули понад тисячу. Зразки відправили на молекулярно-генетичну експертизу.

Це особливо важливо з урахуванням того, що іноді, за словами Добросердова, тіла повертають частинами. Причому в більшості випадків їх передають без зазначення будь-якої інформації – тільки місце, звідки тіло було підняте.

Як в один пакет можна скласти останки трьох людей?

«Як в один пакет можна скласти останки трьох людей? Я більше розглядаю версію, що в деяких випадках це саме навмисне робиться, щоб ускладнити нам роботу, щоб ми більше часу витрачали на все. Тіло можуть повернути родині на поховання, відбувається наступна репатріація, знову відбувається збіг і допоховання», – розповів він.

За його словами, з початку року було кілька випадків, коли під час проведення огляду з’ясовувалося, що тіло належить росіянину: за жетоном, форменим одягом, шевронами, особистими речами. Частину з них уже передали назад.

Також українцям передали тіла, чиї ДНК не збіглися з українською базою даних. Після цього влада України домовилася з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти, чия штаб-квартира розташована в Гаазі, щоб росіяни, які розшукують загиблих військових, могли здати ДНК також там.

«Якщо підтвердимо, що це тіло належить громадянам Російської Федерації – процедура передачі тіл і репатріації. Нам їхні тіла не потрібні. Ми міжнародно-правових угод, Женевської конвенції дотримуємося», – сказав Добросердов.

Омбудсмен також назвав кроки, які потрібно виконати, щоб знайти всіх зниклих безвісти українців.

Понад 70 тисяч осіб перебувають у розшуку. У роботі – понад десять тисяч тіл. Ми розуміємо плюс-мінус, скільки офіційно зараз перебуває в полоні. Залишаються два основних питання

«Понад 70 тисяч осіб перебувають у розшуку. У роботі – понад десять тисяч тіл. Ми розуміємо плюс-мінус, скільки офіційно зараз перебуває в полоні. Зараз цю цифру не озвучуємо, тому що тривають ще певні процедури. І тому залишаються два основних питання.

Перше – нам необхідні домовленості про проведення пошукових робіт у сірій зоні: там, де зараз не можуть наші пошуковці працювати, і там, де не працюють їхні пошуковці.

Друге – нам необхідне офіційне підтвердження всіх тих, хто перебуває в полоні. Тому що досі ми знаходимо тих, хто зник безвісти у 2022-2023 роках. Але вони не були підтверджені через Червоний Хрест. З полону повертаються хлопці, які тривалий час перебували в полоні, але не були підтверджені. Це все наводить нас на версію, що велика кількість наших зниклих безвісти фактично перебувають у полоні – і вони не підтверджені.

І певна кількість наших зниклих безвісти перебувають у зоні ведення активних бойових дій або в сірій зоні, де необхідно провести пошукові роботи».

16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, проведених згідно зі Стамбульськими домовленостями, загалом Україна отримала 6057 тіл. Тепер будуть проведені експертизи й ідентифікація репатрійованих тіл.

Голова російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росії передали 78 тіл її загиблих військових. Раніше повідомлялося про передачу 27 тіл. Українська сторона кількість переданих Росії тіл не називала.

Російська сторона запевняла, що провела ідентифікацію переданих Україні тіл і впевнена, що тіла належать саме українським військовим.