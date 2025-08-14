Журналіст Владислав Єсипенко розповів про тортури у російському полоні в окупованому Криму

Фрілансер проєкту Радіо Свобода – Крим.Реалії – Владислав Єсипенко розповів про тортури, яких зазнав після затримання російськими силовиками в окупованому Криму. Розповідь журналіста увійшла до інтерв’ю, яке колишній в’язень Кремля дав Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).



За словами Єсипенка, після затримання його посадили в автобус, одягли навушники та темні окуляри, щоб він не чув розмов і нічого не бачив. Потім його привезли в підвальне приміщення, роздягнули і поклали на підлогу.



«Далі мені надягають якийсь дріт на вуха і пускають струм. Був дикий біль, це тривало хвилини 3, може, хвилин 5. Тобто просто пускали через мене струм, все», – розповів він.



Після катувань електрикою його почали бити.



«Мене починають бити ногами, по голові менше били, переважно по корпусу, по ногах. Це 15 хвилин все продовжувалося. А потім мене піднімають, садять на стілець і починають ставити запитання. «Український агент? Імена, явки, паролі», – зазначив Єсипенко.



Він наголосив, що російські силовики спочатку не висували жодних вимог, а метою тортур було зламати його волю та залякати.



Повне інтерв’ю з Владиславом Єсипенком дивіться 16 серпня на Youtube-каналі Радіо Свобода.

Владислав Єсипенко – фрілансер проєкту Крим.Реалії (Радіо Свобода). Він висвітлював соціальні та екологічні проблеми у Криму, знімав вуличні опитування та репортажі про життя на анексованому півострові. 10 березня 2021 року Єсипенка було затримано співробітниками ФСБ Росії за звинуваченням у зборі інформації «на користь українських спецслужб» та зберіганні «саморобного вибухового пристрою» в автомобілі.

Протягом 27 днів до журналіста не допускали незалежних адвокатів. Водночас державний телеканал «Крим 24» опублікував інтерв’ю з Єсипенком, у якому він підтвердив, що працював для проєкту Крим.Реалії.



У 2022 році підконтрольний РФ суд у Криму засудив Єсипенка до п’яти років позбавлення волі та штрафу у розмірі 110 тисяч рублів. Російська прокуратура вимагала для нього 11 років. Сам Єсипенко на суді заявляв, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.

Журналіст після понад чотирьох років російського ув’язнення 20 червня був звільнений і залишив окупований РФ Крим. 22 червня він прибув до Праги, де згодом проходив медичні обстеження та реабілітацію.

За час ув’язнення Єсипенко став лауреатом кількох престижних нагород: Free Media Award (2022), Freedom to Write Award від PEN America (2022), Національної премії імені Ігоря Лубченка, а також отримав державну стипендію імені Левка Лук’яненка, що призначається українським політв’язням.



