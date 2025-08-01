Звільнений із російської в’язниці журналіст Владислав Єсипенко повернувся в Україну після реабілітації

Фрилансер проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислав Єсипенко, який раніше перебував у російському ув’язненні, повернувся в Україну. Він подякував колегам за підтримку та розповів, що планує продовжити журналістську та правозахисну діяльність.

Єсипенко звернувся до політв’язнів, які досі перебувають у російських тюрмах, і закликав їх не втрачати віру.

Журналіст після понад чотирьох років російського ув’язнення 20 червня був звільнений і залишив окупований РФ Крим. 22 червня він прибув до Праги, де згодом проходив медичні обстеження та реабілітацію.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрилансер) проєкту Крим.Реалії (Радіо Свобода). Він висвітлював соціальні та екологічні проблеми в Криму, знімав вуличні опитування і репортажі про життя на анексованому півострові. 10 березня 2021 року Єсипенка затримали співробітники ФСБ Росії за обвинуваченням у збиранні інформації «в інтересах українських спецслужб» і зберіганні «саморобного вибухового пристрою» в автомобілі.

Протягом 27 днів до журналіста не допускалися незалежні адвокати. Водночас державний телеканал «Крим 24» опублікував інтерв’ю з Єсипенком, у якому він підтвердив, що працював для проєкту Крим.Реалії.

У 2022 році підконтрольний РФ суд у Криму засудив Єсипенка до п’яти років позбавлення волі і штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російська прокуратура вимагала для нього 11 років. Сам Єсипенко на суді заявляв, що російські силовики його катували, зокрема електричним струмом, домагаючись зізнань.

З вимогою звільнення журналіста неодноразово виступали правозахисні організації, Національна спілка журналістів України та керівництво Радіо Свобода.

За час ув’язнення Єсипенко став лауреатом кількох престижних нагород: Free Media Award (2022), Freedom to Write Award від PEN America (2022), Національної премії імені Ігоря Лубченка, а також отримав державну стипендію імені Левка Лук’яненка, що призначається українським політв’язням.