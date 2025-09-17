Колишні українські полонені розповіли про тортури в РФ – розслідування

Українські військові, які потрапили в полон та утримувалися у виправній колонії номер 10 у російському регіоні Мордовія, розповіли російській службі Бі-Бі-Сі, що в цій колонії до громадян України – полонених та жителів окупованих Росією територій – систематично застосовуються тортури та жорстокі покарання.

У розслідуванні наводяться свідчення шести військових та сестри загиблого в колонії морського піхотинця. Колишні полонені називають колонію «пеклом» і «місцем, де вбивають повільно». За їхніми словами, до ув’язнених там практично щодня піддавали побиттям, катуванням електричним струмом та знущанням, змушували годинами стояти без руху та відмовляли в медичній допомозі.

За даними журналістів, до колонії в селищі Ударний Зубово-Полянського району почали масово привозити полонених у січні-лютому 2023 року. Одне з джерел стверджує, що до січня 2025 року до колонії привезли 610 полонених – це приблизно 40% від загальної місткості пенітенціарного закладу.

Український військовий із позивним «Архітектор», який потрапив у російський полон у травні 2022 року в Маріуполі, провів у колонії в Мордовії 11 місяців, з лютого до грудня 2024 року. Він розповів про тортури електрошокером та про побиття ПВХ-трубою до розсічення шкіри.

«Вони б’ють і сміються, веселяться, їм це в кайф», – розповів він про наглядачів. За його словами, під час тортур співробітники Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) звинувачували полонених у «прославленні Бандери», а також називали «фашистами» та «нацистами». Також, як стверджується, полонених змушували стояти на місці до 16 годин на добу «без права присісти або навіть поворухнутися», а також примушували співати гімн Росії.

Російські засуджені за кримінальні злочини в цій колонії також розповідали про важкі умови у ній. Як ідеться в розслідуванні, становище українських полонених ще гірше. Усі опитані українські військові розповіли Бі-Бі-Сі, що щодня чули слова ненависті та образи на адресу українців та України, а фізичні та психологічні знущання були систематичними та щоденними.

Двоє з шести полонених заявили про удари електрошокером по геніталіях. Вони звинувачують, зокрема, співробітника медсанчастини Іллю Сорокіна, про якого раніше розповідав проєкт Радіо Свобода «Схеми». Колишні полонені згадали також про випадки нацьковування службових вівчарок на в’язнів. Крім того, полонені скаржилися на погане харчування, через яке вони втратили до 25–30 кілограмів.

Бі-Бі-Сі зазначає, що окрім колонії в Мордовії, у Росії є й інші місця на території установ ФСВП, де катують українських полонених. Полонені розповідали про це після обміну. Відомим став СІЗО-2 у Таганрозі, де утримувалася журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в полоні. За даними журналістів, ситуація періодично змінюється: в одних установах перестають катувати, в інших, навпаки, розпочинаються побиття.



