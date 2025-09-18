Суд заочно заарештував екснардепа Новинського у справі про держзраду

Печерський районний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату кількох скликань від «Опозиційного блоку», «куратору» РПЦ в Україні, заявило Державне бюро розслідувань 18 вересня.

За повідомленням, суд виніс рішення 15 вересня за матеріалами ДБР. Бюро нагадує, що раніше спільно зі Слубою безпеки повідомило про підозру колишньому парламентарю в державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

Ім’я політика не називають, але обставини вказують на колишнього народного депутата Вадима Новинського.

«Проросійський депутат виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядковані, тобто був так званим «куратором» від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні. При цьому, народний обранець, діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі», – заявляє бюро.

Читайте також: ДБР підозрює екснардепа від «Опозиційного блоку» в несплаті податків на понад 4 млрд гривень

ДБР посилається на результати комплексних судових психолого-лінгвістичних експертиз, які «підтвердили факти злочинної діяльності нардепа в інтересах РФ».

У січні співробітники ДБР і та СБУ повідомили про підозру депутату кількох скликань від Партії регіонів та «Опозиційного блоку» Вадиму Новинському. Він не коментував обвинувачення публічно.

У грудні 2022 року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь).



