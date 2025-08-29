Держетнополітики подасть до суду на ліквідацію Київської митрополії УПЦ (МП) – Єленський

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) вже підготувала позов до суду про припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату). Про це Радіо Свобода повідомив голова служби Віктор Єленський.

Позов – наслідок визнання Держетнополітики УПЦ (МП) афілійованою з Російською православною церквою. А визнали її такою через невиконання припису від ДЕСС. Віктор Єленський у етері програми Свобода Live пояснив, що було у приписі:

Київська митрополія УПЦ має забезпечити рішення керівних органів УПЦ про вихід УПЦ зі складу Московського патріархату;

Київський митрополит має забезпечити рішення керівних органів УПЦ, що останній статут РПЦ, за який голосували і єпископи УПЦ не є чинним для УПЦ;

Київський митрополит мав висловити незгоду з тим, що його призначено Синод РПЦ;

керівні органи УПЦ мали заявити, що вони не визнають анексію РПЦ своїх єпархій на сході України і в Криму.

Він підкреслив, що виконання цих пунктів не вимагало від УПЦ «ані зради Христа, ані зради православ’я», а лише юридичного підтвердження самостійності від Москви.

Водночас за словами Єленського, Київська митрополія офіційно повідомила, що не буде виконувати припис, й тому наступним кроком стане позов до суду.

УПЦ, своєю чергою, відкидає звинувачення у невиконанні вимог. Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу церкви митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент заявив, що «всі рішення, яких вимагала Держетнополітики, були ухвалені ще у 2022 році».

«Цей припис ми виконали ще у 2022 році і надіслали рішення щодо нашого статусу і відношення до РПЦ або до будь-яких інших закордонних релігійних центрів, у тому числі і ДЕСС. Однак ДЕСС уперто ігнорує нашу думку», – зазначив митрополит Климент.

Він також розкритикував Держетнополітики за визнання російських документів: «ДЕСС вважає легітимними документи російських релігійних організацій. І в своїх приписах цитує виключно документи російських релігійних організацій, або в переважній більшості. З сайтів «.ru», які взагалі-то заборонені в Україні, і абсолютно ігнорує ситуацію, яка викладається на основі українських релігійних організацій».

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) афілійованою із забороненою іноземною релігійною організацією – про це йдеться в наказі голови Держетнополітики Віктора Єленського, опублікованому 28 серпня.

За повідомленням, дослідження встановило афіліацію УПЦ (МП) із організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», а саме з Російською православною церквою.

Раніше голова Держетнополітики Віктор Єленський повідомив, що в липні служба надіслала Київській митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) припис про усунення порушень.

20 серпня 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №8371, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею. Закон, серед іншого, передбачає, що РПЦ не може бути власником, учасником юридичних осіб, зареєстрованих в Україні.

Як заявив в коментарі hromadske голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (Московського патріархату) митрополит Климент, цей закон стосується релігійних організацій, які афільовані з закордонними центрами, а УПЦ, за його словами, не має адміністративних зв’язків з такими, а якщо ж її хтось буде у цьому звинувачувати — це буде «виключно маніпулятивно».

У 2023 році релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) показала наявність церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою, повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті. У службі кажуть, що УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування.

УПЦ (МП) цю релігієзнавчу експертизу назвала «незаконною та проведеною з порушенням законодавства та такою, що виходить за межі предмета свого дослідження».