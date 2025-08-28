Держетнополітики визнала УПЦ (МП) афілійованою із Російською православною церквою

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) афілійованою із забороненою іноземною релігійною організацією – про це йдеться в наказі голови Держетнополітики Віктора Єленського, опублікованому 28 серпня.

За повідомленням, дослідження встановило афіліацію УПЦ (МП) із організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», а саме з Російською православною церквою.

Служба стверджує, що в своєму листі предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис.





«Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відповідно до частини п’ятнадцятої статті 16 Закону або відкликання припису відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону, ДЕСС визнала КИЇВСЬКУ МИТРОПОЛІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», – заявляє Держетнополітики.

Раніше голова Держетнополітики Віктор Єленський повідомив, що в липні служба надіслала Київській митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) припис про усунення порушень.

20 серпня 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №8371, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею. Закон, серед іншого, передбачає, що РПЦ не може бути власником, учасником юридичних осіб, зареєстрованих в Україні.

Як заявив в коментарі hromadske голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (Московського патріархату) митрополит Климент, цей закон стосується релігійних організацій, які афільовані з закордонними центрами, а УПЦ, за його словами, не має адміністративних зв’язків з такими, а якщо ж її хтось буде у цьому звинувачувати — це буде «виключно маніпулятивно».

У 2023 році релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) показала наявність церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою, повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті. У службі кажуть, що УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування.

УПЦ (МП) цю релігієзнавчу експертизу назвала «незаконною та проведеною з порушенням законодавства та такою, що виходить за межі предмета свого дослідження».



