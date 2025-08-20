Єленський: якщо УПЦ МП не розвірве зв’язки з російською церквою, Держетнополітики піде до суду

У липні Державна служба України з етнополітики та свободи совісті надіслала Київській митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) припис про усунення порушень – про це в ефірі телемарафону 20 серпня повідомив голова служби Віктор Єленський.

Він уточнив: йдеться про виявлені порушення закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», який забороняє діяльність організацій, афілійованих із РПЦ. Держетнополітики вимагала від Української православної церкви усунути ознаки такої афіліації. Тут, на його думку, «починається найбільш карколомне», тому що навколо припису багато чуток, і прихожани УПЦ (МП) не знають його змісту.

«Припис говорить про те, що УПЦ має вийти зі складу РПЦ, це перше, зі своїми парафіями, монастиріями, єпархіальними управліннями, духовними навчальними закладами. По-друге, УПЦ повинна сказати, що статут РПЦ, за який голосували єпископи УПЦ колись, у 2017 році, не чинний для УПЦ. УПЦ повинна сказати, що вона не погоджується із анексією своїх єпархій російською церквою і російськими окупаційними військами, а її предстоятель не погоджується, що його вважають членом Синоду російської церкви», – розповів посадовець.

Він підкреслив, що від УПЦ (МП) не вимагають зректися православ’я, змінити літургійну мову, перейти на інший календар, долучитися до іншої церкви або самочинно проголосити автокефалію:

«Це все неправда. Тому вірні УПЦ повинні знати, що якщо ці приписи не будуть виконані, це означає, що їхнє священноначалля, князі церкви, їхні єпископи штовхають їх на конфлікт із українською державою і українським суспільством».

За словами голови Держетнополітики, його служба ще не отримала від Київської митрополії УПЦ (МП) офіційної відповіді. Водночас, додав він, митрополія вже висловила намір не виконувати ці вимоги.

«(Керівники УПЦ – ред.) говорять, що наші спроби і намагання відірвати їх від російської церкви, яка благословляє вбивства наших громадян, освячує зброю масового знищення, обіцяє життя вічне тим, хто загине на війні з Україною – так от, відірвати від цієї церкви це є втручання в їхні внутрішні справи. Це серйозне і дуже диве внутрішнє протиріччя», – зазначив Єленський.

Голова служби додав, що в разі невиконання її вимог Держетнополітики ухвалить рішення про визнання Київської митрополії, яка представляє УПЦ, афілійованою із забороною в Україні РПЦ.

«Це перший крок. Другий крок – це позов до суду про припинення Київської митрополії Української православної церкви. Це кроки, які нам продиктовані законом про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій», – додав він.

Єленський закликав не плутати Московську патріархію із єдиною соборною православною церквою: «не треба плутати розрив підпорядкованість учасниці війни прот України із сакраментальним містичним виміром, про що також йдеться в деяких листах Київської митрополії».

20 серпня Верховна Рада схвалила законопроєкт №8371, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею. Закон, серед іншого, передбачає, що РПЦ не може бути власником, учасником юридичних осіб, зареєстрованих в Україні.

Як заявив в коментарі hromadske голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (Московського патріархату) митрополит Климент, цей закон стосується релігійних організацій, які афільовані з закордонними центрами, а УПЦ, за його словами, не має адміністративних зв’язків з такими, а якщо ж її хтось буде у цьому звинувачувати — це буде «виключно маніпулятивно», позаяк не існує жодного українського документа, який би це підтверджував, продовжив митрополит.





Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у травні 2022 року УПЦ (МП) оголосила курс на незалежність від Московського патріархату, заявивши про самостійність і незалежність від Москви. Проте після цього у Російській православній церкві (РПЦ) сказали, що єдність із УПЦ (МП) зберігається.

Згодом релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) показала наявність церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою, повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті. У службі кажуть, що УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування.

УПЦ (МП) цю релігієзнавчу експертизу назвала «незаконною та проведеною з порушенням законодавства та такою, що виходить за межі предмета свого дослідження».

З осені 2022 року СБУ активно проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Тоді в УПЦ (МП) закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».