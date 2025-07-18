Олександр Усик 19 липня проведе бій-реванш із британцем Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Бій відбудеться в Лондоні, на нього розкуплені десятки тисяч квитків. Дивитися трансляцію будуть і на батьківщині боксера – в окупованому Криму.

Що сьогодні пов'язує Олександра Усика з Кримом?

Як змінювались погляди боксера на окупацію Криму і війну?

Розповідає проєкт Радіо Свобода Крим Реалії.

Майбутній боксерський бій у Лондоні транслюватимуть російські телеканали. Це означає, що він може бути у вільному доступі і в окупованому Криму. Олександр Усик – в немилості у підконтрольній РФ адміністрації, яка відкликала його колишні нагороди через проукраїнську позицію. Але це не означає, що про нього там забули.

«У Криму, безумовно, вболівають за Усика. Тому що він – свій, сімферопольський. Звичайно, ніхто не буде це робити публічно з прапорами і кричалками, щоб не наживати собі проблем. Але дивитися бокс поки що не заборонено. Тому кримські бари, де увімкнуть трансляцію бою, будуть повні», – розповів Крим.Реалії місцевий журналіст на умовах анонімності.

«На тренування з ДРЕСу без маршруток»

Займатися боксом Олександр Усик почав у спортивному клубі боксу «Таврія» в Сімферополі. Зал розташований на Центральному ринку міста.

Силу удару там тренували за допомогою автомобільних покришок, розкладених у дворі клубу.

Біля входу до спортзалу були розміщені газетні вирізки про Олександра Усика з фотографіями, а також плакат з його автографом.

«Моєму улюбленому клубу «Таврія». Світ любить силу», – написав боксер.

Усе це збереглося там і після російської окупації Криму. Але чи залишилося після того, як боксер переїхав до Києва і засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну, невідомо.

Вага в нього була 54 кілограми. Потім почав зростати і в майстерності, і у вазі, і в зрості

«Усик у цьому клубі з'явився в 1999 році. Вага в нього була 54 кілограми. Потім почав рости і в майстерності, і у вазі, і в зрості. І поступово почали приходити успіхи до нього. Спочатку Усик тренувався на птахофабриці «Південна». Потім сім'я переїхала на ДРЕС, і тоді він бігав на тренування в «Таврію» сам, без маршруток – туди й назад. Старанний такий був. Коли він готувався до Олімпійських ігор у Лондоні, тренер Ломаченка змушував його плавати по 10 кілометрів і бігати марафони по 42 кілометри. А Усик уже був готовий до цього, тому й результат», – розповідав про нього тренер із боксу кримському блогеру Заїру Баккалу.

Після захоплення Криму Росією клуб «Таврія» і далі тренує боксерів – під російським прапором.

Перший тренер Олександра Усика Сергій Лапін згадує, що «побачив іскру» в ньому з перших тренувань, хоча спортсмен був «середнім, не сильно розвиненим».

Фахівці говорили, що з нього нічого не вийде. А зараз усі – біля нього

«Восени 2021 року вони разом із моїм сином прийшли до мене на тренування. Вони дружили. Саші було 14,5 років. Вони на тренуванні відпрацювали 28 раундів. Я думав, він завтра не прийде. Ні, прийшов. І я зрозумів, що ця дитина буде чемпіоном. Фахівці говорили, що з нього нічого не вийде. А зараз усі – біля нього», – згадує він.

Сам Олександр Усик, говорячи про улюблені місця в Криму, згадує рідний Сімферополь, Євпаторію, куди їздив на електричці до моря, і тренувальну базу «Спартак» в Алушті.

Як «Божий» Крим «втратив свободу»

У попередні роки боксер робив суперечливі заяви, які часто викликали критику в українському суспільстві. Після російської окупації Криму він із сім'єю залишався на півострові і говорив, що не збирається виїжджати, бо там «його дім, народилися діти».

Коли Олександр Усик приїжджав до Києва, запевняв, що в Криму «все чудово», незважаючи на російські репресії проукраїнських кримчан, цивільну блокаду поставок товарів і електроенергії.

«Усе чудово. Якщо ви мене хочете просмикнути і запитати, чи є там (у Криму – ред.) світло – так, світло там є. Їжа там теж є. Я люблю Крим, а в Криму люблять мене. Все», – заявляв він журналістам у грудні 2015 року.

Боксер часто ставав об'єктом критики через те, що не міг чітко відповісти на запитання про приналежність Кримського півострова. Він або ухилявся від прямої відповіді, або говорив, що «Крим – це Крим» або «Крим – Божий».

Усі ці вісім років [ставили] це запитання про Крим. Він би, може, і сказав, але Сашу, коли він був у Києві, набрали якісь люди

Згодом, коли сім'я Олександра Усика переїде до Києва, а Росія почне вже повномасштабне вторгнення в Україну, його дружина Катерина Усик заявить, що раніше він не міг назвати Крим українським, бо сім'ї надходили погрози через питання щодо приналежності Кримського півострова.

«Вісім років моєму чоловікові виносять мозок: «Саша, чий Крим?». Якби у мене там не було родичів, якби я до 2017 року там не жила, я б сказала, що Крим – це Україна, він реально Україна. Усі ці вісім років [ставили] це запитання про Крим. Він би, може, і сказав, але Сашу, коли він був у Києві, набрали якісь люди, вони кажуть: «Саша, якщо ти скажеш, що Крим український, ми знаємо, де живе твоя дружина, ми зайдемо і обов'язково що-небудь у неї знайдемо». Ми зараз бачимо, як вони працюють, як Росія взагалі все веде, я розумію, що вони в мене що-небудь знайшли б», – заявила вона.

Втратили ми, немає такої свободи, якою була

Сам боксер тільки переїхавши до Києва зміг сказати, що Крим «втратив свободу» в російських реаліях.

«Я сприймаю кримських людей сонячними променистими такими пофігістами. У нас тут сонце, вау! Втратили ми, немає такої свободи, яка була», – зізнався він в інтерв'ю Марії Єфросиніній у січні 2022 року.

А відкрито заявити, що Крим «був, є і буде український» Олександр Усик зміг тільки у вересні 2022 року, коли вже тривало повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Від пацифізму до «миру в усьому світі»

Коли Росія почала велику війну проти України, Олександр Усик взяв до рук зброю і став на захист Києва, на який наступали війська РФ. Хоча раніше заявляв про пацифістські погляди і мріяв «знищити всю зброю на землі».



У тому ж 2022 році боксер закликав президента РФ Володимира Путіна «зупинити війну і сісти за стіл переговорів».

Під час окупації російськими військами частини Київської області постраждав будинок Олександра Усика у Ворзелі під Києвом. Його захопили військові РФ. Після себе вони залишили зламані дерева, військові символи «V» і «Z» на паркані та зруйновану присадибну територію.

Після того, як ЗСУ звільнили Київську область, боксер повернувся до спортивної діяльності. Він продовжує допомагати ЗСУ та популяризувати Україну на рингах.

Після того, як кримчанин засудив російську війну проти України, підконтрольний Москві парламент Криму «позбавив» його нагороди «За вірність обов'язку» і почесного звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту АРК». Також у нього відібрали звання «Почесний житель Сімферополя».

Згодом Олександр Усик отримав від президента України Володимира Зеленського нагороду «Національна легенда» та «Орден свободи».

Боксер називає себе «сином своєї країни». Він стверджує, що відмовився від пропозицій за гроші поміняти громадянство, оскільки має намір залишатися жити в Україні.

Усик каже, що його нинішня мрія – «зупинити війну у своїй країні», а на майбутнє він мріє «про мир у всьому світі».

Війна не змінила релігійних поглядів спортсмена. Він продовжує бути парафіянином Української православної церкви, відомої раніше як УПЦ Московського патріархату. Боксер хоче, щоб вона «очистилася від негідників, які в ній є і працюють за повчанням ворога – Росії».

Олександр Усик апелює до того, що УПЦ формально позбулася приставки «Московський патріархат».

Але в Держслужбі з питань етнополітики та свободи совісті заявляють, що без томосу УПЦ є «структурним підрозділом своєї материнської церкви – РПЦ».

В УПЦ заперечують зв'язки з Москвою.

У травні в Україні почали перевірку Української православної церкви (в єдності з Московським патріархатом) на предмет зв’язків із Росією. Тоді сплинув дев’ятимісячний термін, який законом був відведений церкві на те, щоб довести відсутність зв’язків із Росією. Згідно з опитуванням КМІС (квітень 2024 року), 63% українців підтримали заборону УПЦ (МП) в Україні.



За даними СБУ, станом на жовтень 2023 року, з початку повномасштабної агресії РФ було відкрито 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви. Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради та колабораціонізму. 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 уже отримали судові вироки.