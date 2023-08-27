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Усик нокаутував Дюбуа і присвятив свою перемогу ЗСУ

Після закінчення бою Усик сказав, що свою перемогу присвячує ЗСУ: «Слава Богу і Слава Україні!»

Український боксер Олександр Усик захистив три свої чемпіонські пояси, перемігши британця Даніеля Дюбуа. Перемогу українець здобув у дев’ятому раунді.

Багатотисячні трибуни стадіону «Тарчинські Арена» у Вроцлаві були у синьо-жовтих барвах, вболівальники підтримували боксера постійним скандуванням «Усик» та «Україна». Сам Усик вийшов на бій у синьо-жовтому взутті.

Олександр Усик під час поєдинку з Даніелем Дюбуа. Вроцлав, Польща, 25 серпня 2023 року
Олександр Усик під час поєдинку з Даніелем Дюбуа. Вроцлав, Польща, 25 серпня 2023 року

На кону були всі три чемпіонські пояси, якими володіє Усик. Букмекери ставили на перемогу українця. Після закінчення бою Усик сказав, що свою перемогу присвячує ЗСУ. «Слава Богу і Слава Україні!», – сказав боксер на ринку.

Під час останнього зважування напередодні поєдинку вага Усика показала 100 кілограмів, 36-річний український боксер має зріст 1.91 метра. З нинішнім він провів 21 поєдинок, всі переможні, 14 закінчив нокаутом. 25-річний Дюбуа важчий від Усика на 5 кілограмів і вищий на 5 сантиметрів.

У резюме британця 19 перемог і тепер уже дві поразки.

Окремий сектор на стадіоні у Вроцлаві був для українських військових. Захисників, які проходять реабілітацію після поранення, на бій запросив фонд Усика.

Український боксер Олександр Усик за день до поєдинку з Даніелем Дюбуа. Вроцлав, Польща, 25 серпня 2023 року
Український боксер Олександр Усик за день до поєдинку з Даніелем Дюбуа. Вроцлав, Польща, 25 серпня 2023 року

Юрій Коваль з Дніпра, боєць 17-ї танкової бригади ЗСУ має кульове поранення в руку та ногу, на війні служив у 2014–2015 роках, захищати цілісність України пішов і після повномасштабного вторгнення. У мирному житті є власником СТО.

У зеленому кашкеті на трибунах прикордонник Павло Піковець. На його руці безліч шрамів, в середині металеві фрагменти і донорська кістка. Важке поранення боєць отримав 15 квітня 2022 року, захищаючи Маріуполь. Після виходу з «Азовсталі» був в Оленівці та Донецькій тюрмі. Під час першого обміну 29 червня, коли забирали найважчих українських поранених Павло повернуся додому. Дві операції прикордоннику зробили в Україні, дві – в Німеччині. Отримав інвалідність, на бойових позиціях бути не може, але продовжує служити у Львівському прикордонному загоні. Бійці кажуть: перемога буде на всіх франтах, залишилося ще трохи дотиснути ворога.

Український боксер Олександр Усик за два дні до поєдинку з Даніелем Дюбуа. Вроцлав, Польща, 25 серпня 2023 року
Український боксер Олександр Усик за два дні до поєдинку з Даніелем Дюбуа. Вроцлав, Польща, 25 серпня 2023 року

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