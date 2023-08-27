Усик нокаутував Дюбуа і присвятив свою перемогу ЗСУ

Український боксер Олександр Усик захистив три свої чемпіонські пояси, перемігши британця Даніеля Дюбуа. Перемогу українець здобув у дев’ятому раунді.

Багатотисячні трибуни стадіону «Тарчинські Арена» у Вроцлаві були у синьо-жовтих барвах, вболівальники підтримували боксера постійним скандуванням «Усик» та «Україна». Сам Усик вийшов на бій у синьо-жовтому взутті.

На кону були всі три чемпіонські пояси, якими володіє Усик. Букмекери ставили на перемогу українця. Після закінчення бою Усик сказав, що свою перемогу присвячує ЗСУ. «Слава Богу і Слава Україні!», – сказав боксер на ринку.

Під час останнього зважування напередодні поєдинку вага Усика показала 100 кілограмів, 36-річний український боксер має зріст 1.91 метра. З нинішнім він провів 21 поєдинок, всі переможні, 14 закінчив нокаутом. 25-річний Дюбуа важчий від Усика на 5 кілограмів і вищий на 5 сантиметрів.

У резюме британця 19 перемог і тепер уже дві поразки.

Окремий сектор на стадіоні у Вроцлаві був для українських військових. Захисників, які проходять реабілітацію після поранення, на бій запросив фонд Усика.

Юрій Коваль з Дніпра, боєць 17-ї танкової бригади ЗСУ має кульове поранення в руку та ногу, на війні служив у 2014–2015 роках, захищати цілісність України пішов і після повномасштабного вторгнення. У мирному житті є власником СТО.

У зеленому кашкеті на трибунах прикордонник Павло Піковець. На його руці безліч шрамів, в середині металеві фрагменти і донорська кістка. Важке поранення боєць отримав 15 квітня 2022 року, захищаючи Маріуполь. Після виходу з «Азовсталі» був в Оленівці та Донецькій тюрмі. Під час першого обміну 29 червня, коли забирали найважчих українських поранених Павло повернуся додому. Дві операції прикордоннику зробили в Україні, дві – в Німеччині. Отримав інвалідність, на бойових позиціях бути не може, але продовжує служити у Львівському прикордонному загоні. Бійці кажуть: перемога буде на всіх франтах, залишилося ще трохи дотиснути ворога.