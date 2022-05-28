У Російській православній церкві кажуть, що єдність із УПЦ (МП) зберігається

Єдність між Російською православною церквою та Українською православною церквою (Московського патріархату) зберігається, заявив голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, базованого у Росії, митрополит Іларіон.

«Вчора відбувся Собор Української православної церкви. Він підтвердив той статус, який ця церква має з 1990 року, коли вона отримала благословенну грамоту про самоврядування від святішого патріарха Московського та всієї Русі Олексія ІІ. Сьогодні багато ворожих сил кинуто на те, щоб цю церкву знищити: розкольники намагаються відібрати у неї майно, влада України організувала гоніння на Українську православну церкву, у низці областей вона заборонена, її храми закриті на замок, здійснюються рейдерські захоплення храмів. Українську православну церкву намагаються позбавити її законного найменування – перейменувати її на Російську церкву в Україні. Учорашніми рішеннями УПЦ ще раз засвідчила, що вона є повністю самоврядною, що її церковний центр знаходиться не в Москві, а в Києві, вона не залежить від Москви ні адміністративно, ні фінансово, ні в якихось відносинах», – заявив російський митрополит Іларіон.

Він додав: «Єдність між УПЦ (МП) та РПЦ, а також іншими помісними православними церквами, які не стали на шлях розколу, зберігається. Ми й надалі продовжуватимемо зміцнювати цю єдність. Ми й надалі продовжуватимемо молитися за нашу єдину святу православну церкву».

Ввечері 27 травня стало відомо, що Українська православна церква (Московського патріархату) провела Собор, на якому заявила про самостійність і незалежність від Москви, а також висловила незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.

У Православній церкві України (ПЦУ) заявили, що підсумки Собору Української православної церкви (Московського патріархату) «м’які та округлі» у формулюваннях, а оголошена незгода з патріархом Кирилом ще не означає розірвання зв’язків з Російською православною церквою.

Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про заборону Московського патріархату на території України.