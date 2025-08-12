«Виправдовували війну» – СБУ заявила про затримання двох кліриків УПЦ (МП) в Одесі

Служба безпеки України заявила 12 серпня про затримання в Одесі двох кліриків Української православної церкви (Московського патріархату). У повідомленні спецслужби вони названі «прокремлівськими агітаторами», які «поширювали ворожу пропаганду, виправдовували війну Росії в Україні».

«Серед затриманих – 58-річний священник храму Одеської єпархії УПЦ (МП). Під час розмов із парафіянами він героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій. Фігурант підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від Партії регіонів Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в Росії. Крім того, він контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до РФ, де оголосив про створення кремлівського проєкту «Одеська народна республіка – Новоросія», – вказано в повідомленні.

За даними СБУ, на замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до РФ.

«Російські пропагандисти «домальовували» на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів. Надалі рупори Кремля «розганяли» змонтовані фейки на російському ТБ і телеграм-каналах під виглядом публікацій проросійського «підпілля», – відзначили в СБУ.

Ще один затриманий – 44-річний протоієрей УПЦ (МП), який, як стверджує спецслужба, «у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України».

Затримані отримали підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань).





Чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Офіційний сайт УПЦ (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) ці звинувачення на адресу своїх кліриків не коментує.



