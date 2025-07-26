Одним – парафії, іншім – репресії: як Кремль перетворює церкви в окупації на «центри фільтрації»

«Коли побачили, що не виходить схилити на свій бік, почали зачищати весь релігійний ландшафт»

«До літа 2023 року були закриті геть усі церкви»

«Всі, хто залишилися в окупації – українці, ці люди не будуть росіянами у найближчому майбутньому. В РФ це розуміють, тому взялися за дітей».

Кремль розбудовує на окупованих територіях мережу храмів Російської православної церкви (РПЦ), повідомив український Центр національного спротиву, який називає це «ідеологічною експансією» і нагадує, що діяльність РПЦ фінансується з державного бюджету Росії.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» докладніше дізнавався про те, як окупанти будують на окупованій частині півдня храми РПЦ, яких утисків досі зазнають священники інших конфесій та хто керує цими репресіями.

За даними українського підпілля, процесом розбудови російської церкви в окупації керують єпископ Бердянський і Приморський РПЦ Петро, а також призначений Росією керувати захопленою частиною Запорізької області Євген Балицький.

Єпископ Петро (Іван Дмитрієв) раніше весь час служив у Росії. 15 травня синод РПЦ звільнив його від управління єпархією на Уралі та призначив єпископом Бердянським і Приморським.

Голова Донецького відділення Української асоціації релігієзнавців Ілля Луковенко називає Дмитрієва людиною, близькою до найвищого керівництва РПЦ.

«Він людина Московського патріарха Кирила (Володимира Гундяєва), він людина ще з пулу митрополита Ювеналія (Володимира Пояркова) – митрополита Коломенського (з 11 червня 1977 року по 15 квітня 2021 року), який був таким ковалем кадрів для Російської православної церкви.

Він буквально пару-трійку місяців, як призначений. Бердянська єпархія зараз – це фактично унікальний випадок, коли вони офіційно через рішення синоду перепідпорядкували собі Бердянську єпархію і поставили свою людину, бо патріарху Кирилу потрібні свої люди», – підкреслив він.

«Підпорядкували монастирі й парафії»

РПЦ підпорядкувала єпископу Петру монастирі й парафії в Мелітополі та Енергодарі, а також чотирьох районах на захопленій Росією частині області. 15 липня з Дмитрієвим зустрівся Євген Балицький, пресслужба якого повідомила, що на зустрічі «обговорили відновлення храмів Приморського благочиння і потреби вірян».

Вони вважають, що вони там серйозно і надовго

«Ясна справа, що всі парафії, всі храми вони забрали собі. Ясна справа, що вони вкладають туди, в тому числі, я думаю, гроші. Там немає що відновлювати, наскільки я розумію, на відміну, наприклад, від Донецької області. Але вони вважають, що вони там серйозно і надовго. Я не чув, що вони там нові парафії відкривали чи будували, ще мало часу пройшло, але те, що все, що там є, вони собі забрали – це аж бігом», – зазначив Луковенко.

Наприкінці 2023-го початку 2024 років синод Російської православної церкви привласнив парафії Української православної церкви (Московського патріархату) на територіях, які захопили російські військові. На окупованій частині Херсонщини утворили Скадовську єпархію, а окуповану частину Запорізької області приписали до Бердянської єпархії.

Від «православних блогерів» до репресій

Український Центр національного спротиву наголошує, що «Росія використовує РПЦ як інструмент ідеологічної експансії». Зокрема, готує так званих «православних блогерів», щоб поширювати антиукраїнську пропаганду під виглядом релігійного контенту. Курси організували в монастирі на території Псковської області Росії, куди привезли вірян з тимчасово окупованих територій.

Зовсім іншу політику окупаційна влада провадить щодо релігійних діячів інших конфесій. Редакція The Kyiv Independent наприкінці травня опублікувала фільм «Не буде Бога, крім їхнього» про утиски священників у Мелітополі.

Автор фільму Данило Мокрик розповів «новинам Приазовʼя», що найбільших репресій зазнали діячі Української греко-католицької церкви (УГКЦ) та протестантських церков.

Кожна відмова співпрацювати призводила до більшого тиску і репресій

«Цей тиск мав різний вигляд, насправді. З кимось зі священників просто проводили розмови з вимогою підтримати нову російську владу, когось звинувачували прямо в роботі на іноземні агентури, зокрема на ЦРУ. Це історія Дмитра Бодю –пастора п'ятидесятницької церкви «Слово життя» в Мелітополі. Його арештували і допитували впродовж восьми днів, звинувачуючи в роботі на ЦРУ

Були такі кричущі епізоди, як, наприклад, вимога до священника Української греко-католицької церкви Олександра Богомаза розкривати таємницю сповіді. Ну, звісно, що кожна відмова співпрацювати призводила до більшого тиску і до більших репресій», – каже журналіст.

Від утисків щодо окремих священників окупаційна влада згодом перейшла до заборон організацій, додав Мокрик.

«Врешті наприкінці 2022 року так званий губернатор Євген Балицький, наш колишній народний депутат, видав низку розпоряджень, якими церкви просто заборонив формально. Хоча насправді на той момент вони вже працювати не могли. Їх позбавили вже на той момент і приміщення, і можливості збиратися. Заборонили п'ятдесятницьку церкву «Слово життя», заборонили баптистську церкву «Благодать», заборонили протестантську церкву «Нове покоління» – найбільшу мелітопольську протестантську церкву, заборонили Українську греко-католицьку церкву. Позбавили згідно з цими розпорядженнями їх рухомого та нерухомого майна.

А підставою для цього вказали участь священників і вірян в антиросійських та проукраїнських акціях, в організації масових заворушень і в роботі на спецслужби, чи то українські, чи то іноземні», – нагадав він.

«Працюють лише ті, хто підкорюються РФ»

Священник з Мелітополя Михайло Брицин очолює Церкву євангельських християн «Благодать». У вересні 2022 року російські силовики увірвалися туди просто під час богослужіння. Влаштували обшук, заблокували вірян, знімали відбитки пальців. Брицина, а також адміністратора церкви, затримали. Окупанти назвали священників «екстремістами» і дали два дні, щоб ті покинули Мелітополь. Зараз, каже Брицин, на окупованих територіях можуть працювати лише ті діячі, які підкорюються РФ.

На окупованих територіях вони реєструють одну протестантську церкву, зганяють туди усі деномінації

«Вони спочатку хотіли схилити на свій бік, а коли вони побачили, що це не виходить, вони просто почали зачищати весь релігійний ландшафт. До літа 2023 року по Запорізькій області (окупованій частині – ред.) були закриті геть усі церкви. Потім вони почали політику перереєстрації церков, почали шукати можливості зареєструвати окремі церкви, те, що зараз спостерігається, наприклад, щодо протестантських церков. Тому що світова спільнота каже: «Що ви робите там, що у вас тільки православ'я, більш нічого нема». А це ж, як би погано виглядає. На окупованих територіях вони реєструють одну протестантську церкву, зганяють туди усі деномінації, ставлять керівником людину, яка погоджується виконувати їхні правила і перетворюють фактично ці церкви на центри фільтрації», – розповів священник.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Релігійна політика в окупації. Хто керує?

Журналісти The Kyiv Independent у своєму розслідуванні назвали також людину, яка формально керує релігійною політикою на окупованій частині Запорізькій області. Ним виявився громадянин України Артем Шарлай, який зараз працює в так званій «військово-цивільній адміністрації» на окупованій частині Запорізької області.

«Він очолює відділ роботи з релігійними організаціями, так звані ці от російські військово-цивільні адміністрації. Це людина, яка досить давно була відома своїми проросійськими поглядами, який особливо проявився під час Революції Гідності. У 2014 році він навіть доєднався до незаконних збройних формувань [угруповання] «ДНР». Потім якийсь час він зник з радарів, судячи з усього, жив у Росії.

І от тепер повернувся. Конкретно його ідентифікувати, власне, як очільника цього відділу, проблемою не було через те, що він публічний. Він дає інтерв'ю, розповідає про свою роботу, про боротьбу з, як вони це називають, сектою. Для них фактично будь-що, що не є російською православною церквою, це секта. Чи це православні, чи це греко-католики, чи це Православна церква України (ПЦУ)», – каже журналіст Мокрик.

У 2023 році слідчі ГУНП в Запорізькій області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури заочно повідомили Артему Шарлаю про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

«Хочуть впливати на дітей»

Зараз деякі релігійні громади на окупованій території продовжують працювати підпільно, розповідає священник Михайло Брицин. Люди змушені збиратися вдома. А Росія посилює пропаганду та намагається насамперед вплинути на дітей.

Вони все одно розуміють, що ці люди не будуть росіянами у найближчому майбутньому

«Всі, хто залишилися там – і ті, хто збираються по хатах, і ті, хто намагаються якось під російською реєстрацією продовжувати свою діяльність, все це – українці. І росіяни це розуміють. Інакше не було б стільки обмежень, інакше не було б стільки перевірок, інакше не було б стільки тиску. Вони все одно розуміють, що ці люди не будуть росіянами у найближчому майбутньому. Тому вони взялися за дітей, тому що вони пресують дітей – проводять всі ці навчання по школах, всяких таборах, організаціях. Тому що вони розуміють, людина, яка 30 років жила у вільній Україні, вона все одно не росіянка. Ця людина все одно відчуває цю свободу. Тому недовіра дуже велика», – пояснив він.

19 квітня напередодні Великодня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабної війни 67 священнослужителів і монахів були вбиті і закатовані російськими окупантами.

повідомив, що з початку повномасштабної війни 67 священнослужителів і монахів були вбиті і закатовані російськими окупантами. Росія своєю чергою продовжує заявляти на різних майданчиках про утиски на підконтрольних Києву територіях Української православної церкви, яка підпорядковується Московському патріархату.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)