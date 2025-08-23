«В України все буде добре» – афонський монах, який писав Томос для ПЦУ

АФОН – Україна вже понад три десятиліття є незалежною державою після краху СРСР. І, окрім політичної чи економічної незалежності, не менше значення має і незалежність духовна. З кінця 2018 року в Україні діє автокефальна помісна Православна церква України (ПЦУ), яка 6 січня 2019 року отримала Томос (акт надання автокефалії) від Вселенського патріарха Варфоломія. Радіо Свобода побувало на Афоні в монастирі, де працює монах Лука, який писав Томос для ПЦУ. Майже година пішки ґрунтовою дорогою в пилюзі від одного монастиря до монастиря Ксенофонт. Страшенно хотілося пити – телефон показував температуру майже 38 градусів і сонце стояло в зеніті. Дорога йде над морем, але купатися на Афоні заборонено – і монахам, і паломникам. Це – якщо ви відвідуєте Афон влітку – одне з найважчих випробувань в час літньої грецької спеки.

Суто формально Афон є чернечою республікою, має свої закони, своє самоуправління і туди навіть треба спеціальну візу. Монастир Ксенофонт – один із 20 монастирів Святої гори Афон. Мене супроводжує один монах до найвищого приміщення у кам’яній вежі, з якої відкривається прекрасний вигляд на Афонську затоку Егейського моря. Уже в майстерні я тихенько спостерігаю, як монах Диметріос у навушниках з музикою – напевне, духовною – пише ікону. Через деякий час до кімнати входить монах Лука – його пізнаю одразу, бо бачив на фотографіях.

Він для України – людина легендарна, адже саме він писав Томос, який Вселенський патріарх Варфоломійнадав Православній церкві України на початку 2019 року в Стамбулі-Константинополі.

Це природно для України – мати зв’язки з Константинополем. Українська церква – це стародавня церква

«Перед наданням Томосу я дізнався про великі відмінності між Росією та Україною – зокрема, про церковні різниці між ними. Я й раніше чув про відмінності у минулому. Але коли патріарх Варфоломій вирішив надати Томос, я відразу зрозумів історичне значення цього моменту. Потім патріарх Варфоломій дав мені завдання написати Томос. Для мене це був дуже зворушливий момент», – пригадує в інтерв’ю монах Лука, якому 61 рік, з них 40 років він є ченцем на Афоні. «У 12-му, 13-му, 14-му століттях всі митрополити Київські надсилались з Константинополя. Українська церква мала незалежність – в буквальному сенсі цього слова. Але це природно для України – мати зв’язки з Константинополем. Українська церква – це стародавня церква, зв’язки якої із зовнішнім світом були штучно перервані Москвою. Але зараз настали кращі часи для українського православ’я, і Україна вже є незалежною», – каже повільно, підбираючи англійські слова, чернець Лука, з майже постійною дружелюбною усмішкою на обличчі.

Від самого хрещення Русі князем Володимиром в 988 році і до 1686 року Київська митрополія була під Константинополем, а потім в кінці 17-го століття була незаконно підпорядкована Москві. Константинопольський патріарх передав тоді право висвячувати митрополитів Київських Московському патріарху. Але в 2019 рокі Вселенський патріарх Варфоломій виправив ту історичну помилку, надавши Томос про автокефалію ПЦУ.

Томос Але як монах Лука писав той церковний документ, який зробив ПЦУ 15-ю помісною автокефальною церквою світу? «Я не мав багато часу. В мене було усього три дні. Я працював над Томосом із самого ранку до пізньої ночі», – пригадує Лука, якого вважають найкращим каліграфістом Афону. Це може свідчити про те, що текст Томосу, вочевидь, узгоджувався до останніх днів перед датою його надання.

На Афоні діє візантійський час – влітку ця різниця з київським часом становить 2 години і 30 хвилин. До речі, всі монастирі Афону підкоряються не головному архієпископу Грецької православної церкви, а Афон напряму підпорядкований патріарху Варфоломію. «Цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православні Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України», як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ», – говориться в Томосі, який надав ПЦУ патріарх Константинопольський Варфоломій 6 січня 2019 року.

Томос, за давньою традицією, виконано грецькою мовою і він красиво розмальований прекрасним шифром та малюнками. «Я час від часу виконую такі завдання від патріарха Варфоломія – пишу послання від нього іншим церквам чи монастирям, або якість урочисті листи від патріарха Варфоломія іншим патріархам та інші документи», – розповідає монах Лука, в майстерні якого у вежі монастиря Ксенофонт, що називається, творчий хаос. І багато книжок – від альбомів про історію мистецтва до книг про античні ювелірні прикраси. Сам він, до речі, був запрошений до Стамбулу в церкву Святого Георгія, коли патріарх Варфоломій вручав Томос предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію.

Визнання ПЦУ За майже сім років з моменту надання Томосу автокефальну ПЦУ визнало чотири церкви – Вселенський патріархат, древній Олександрійський патріархат(2019 рік), Еладська (Грецька) церква(2019 рік) та Кіпрська церква(2020 рік).

Якби не сильний вплив Росії, то проблеми з визнанням Томосу усіма православними церквами не було б

Кілька інших церков перебувають в процесі розгляду цього питання – зокрема, Болгарська, Румунська, Грузинська та інші церкви. Як казав раніше в інтерв’ю Радіо Свобода предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, інші церкви зараз вичікують, чим завершиться російсько-українська війна. Категорично не визнає ПЦУ Російська православна церква(РПЦ), яка автоматично розриває спілкування з іншими помісними церквами в разі, коли вони визнають ПЦУ. «Проблема в Росії. Вона має велику силу, і це становить проблему. Якби не такий сильний вплив Росії, то проблеми з визнанням Томосу усіма православними церквами не було б, – пояснює в інтерв’ю монах Лука. – Але повільно, повільно Томос визнають усі церкви – бо це рішення Бога. Це його рішення – дати автокефалію церкві України, а якщо це воля Божа, то люди її виконають».

Також є невирішеною до кінця є проблема розколу українського православ’я. Хоч надання Томосу і створення автокефальної ПЦУ, а також війна Росії проти України, яку підтримує вище керівництво Російської православної церкви, спонукала приблизно дві тисячі парафій перейти від Української православної церкви (Московського патріархату) до ПЦУ. Зараз дві церкви мають приблизно по 9 тисяч парафій кожна. Але неподоланий церковний розкол і зв’язки УПЦ (МП) з Москвою неодноразово згадувались серед загроз національній безпеці України. Війна Монах Лука розуміє, що зараз Україна перебуває у дуже важкій ситуації – насамперед через війну, яку веде проти неї Росія.

Але він закликає не опускати руки, адже Україна, з точки зору історії – все ще порівняно молода незалежна держава, хоча, ясна річ, Україна має древню, понад тисячолітню державність.

Я молюся за українців і прошу Бога, щоб він дав мир Україні

«Кожній країні на початках важко. Треба час, щоб все нормалізувалося. Я вірю, що мине ще якийсь час і в України все буде добре. Греція після турецького панування в 19-му столітті теж потребувала якогось часу, щоб відбутися як держава і зміцнитися», – каже монах Лука в інтерв’ю. Він додає, що Україна пройде і нинішнє випробування війною: «Війна – це недобре для України. Я хочу, щоб війна якнайшвидше зупинилася і був мир. Хочу передати мою любов людям України. Я молюся за українців і прошу Бога, щоб він дав мир Україні. Я також дуже щасливий від того, що бачу багато людей з України на Афоні».