Крок до заборони: УПЦ (МП) визнана афілійованою із РПЦ. Що далі?

Київську митрополію УПЦ (Московського патріархату) офіційно визнали афілійованою з РПЦ, діяльність якої заборонена в Україні. Про це повідомила Держслужба з етнополітики.

Яке майбутнє чекає УПЦ (МП)? Рішення можуть переглянути? УПЦ (МП) ліквідують?

Тим часом СБУ розслідує понад 170 справ проти священників УПЦ (Московського патріархату) за державну зраду та розпалювання ворожнечі.

Чи буде звернення до суду щодо припинення діяльності УПЦ (МП)? Як державі протидіяти російському впливу на церкву?

