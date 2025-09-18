НАБУ оголосило у розшук екснардепа Іванющенка, його підозрюють у легалізації 18 га державної землі

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук екснардепа від Партії Регіонів Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн. Про це йдеться у повідомленні НАБУ, оприлюдненому в телеграмі.

За даними слідства, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком «Столичний» у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

У НАБУ стверджують, що на виконання цього плану службовці Головного управління Держгеокадастру у Київській області всупереч встановленому порядку внесли в Держкадастр зміни, надалі вказану земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці.

«Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 наперед визначених осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га», – йдеться у повідомленні.

Згодом, як стверджує НАБУ, ці земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею, а у процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум («понятійку») щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови, і у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Подальше розпорядження земельним масивом було зупинене арештом, накладеним за клопотанням прокурорів САП.

У НАБУ додають, що до реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України від Партії Регіонів та підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України. Усім повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ( Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.

Іванющенко та інші фігуранти цієї справи публічно не коментували.

Бізнес-партнер колишнього президента України Віктора Януковича ексдепутат від «Партії регіонів» Юрій Іванющенко, ще відомий як «Юра Єнакіївський» втік з України після Революції Гідності. Він проходив у кримінальних справах, що стосувалися привласнення і розтрати майна, незаконного збагачення, співучасті у скоєнні кримінальних злочинів, через що був оголошений у розшук. У 2017 році ЄС скасував санкції проти Іванющенка через закриття кримінальних проваджень проти нього в Україні. Згодом його зняли з розшуку. У 2019 році Генеральна прокуратура України повідомила про відновлення кримінального провадження Юрія Іванющенка.



