ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України після того, як отримала від апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень Андрія Парубія.

Як повідомляє пресслужба комісії, ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії «Європейська солідарність» під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах.



У ЦВК нагадують, що Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Європейська солідарність».

30 серпня у Львові застрелили Андрія Парубія - учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік.

1 вересня силовики на Хмельниччині затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова. 2 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Сцельніков визнав провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі». При цьому підозрюваний заявив, що інформація в ЗМІ про те, що його шантажували російські спецслужби, не відповідає дійсності, і він з ними не співпрацював.

Тетяна Чорновол, за останніми повідомленнями, служить у ЗСУ.



