У Львові обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія. Він назвав мотив своїх дій

У Галицькому суді Львова 2 вересня пройшло засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної ради України Андрія Парубія.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода, суд вирішив помістити його під варту без внесення застави до 30 жовтня. Про підозрюваного на суді оголосили, що це 52-річний Михайло Сцельніков, уродженець Львова, неодружений. Інших відомостей немає.

Сцельніков перед початком засідання поспілкувався з журналістами і визнав провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі».

При цьому підозрюваний заявив, що інформація в ЗМІ про те, що його шантажували російські спецслужби, не відповідає дійсності, і він з ними не співпрацював.

За словами підозрюваного, він хоче якнайшвидшого вироку в своїй справі, щоб бути обміняним на військовополонених, які перебувають в РФ, і потрапити до Росії, щоб шукати там тіло свого сина.

Крім того, підозрюваний заявив, що обрав для вбивства Андрія Парубія, бо той «був поруч».

Раніше ЗМІ із посиланням на джерела у спецслужбах стверджували, що саме шантажем щодо місця перебування тіла сина російські спецслужби змусили підозрюваного співпрацювати з ними.

На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не виключає жодної з версій у справі про вбивство Парубія, але версія російського сліду вважається пріоритетною.

Джерела Радіо Свобода у правоохоронних органах повідомили, що під час перших допитів підозрюваний зізнався у скоєному і розповів про свої контакти з представниками Росії, заявивши, що вийшов з ними на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

Підозрюваний, за свідченням джерел, повідомив своїм контактам в РФ, що проживає у Львові і розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив «неодноразово».

У подальшому, продовжуючи спілкування з представниками з РФ, він почав підготовку до вбивства: отримав зброю, придбав спорядження – велосипед та шолом, а також за підробленими документами купив авто, на якому стежив за політиком.

За даними джерел редакції, ця інформація була озвучена під час перших допитів підозрюваного – наразі її перевіряє слідство.

Народного депутата від «Європейської солідарності» Андрія Парубія, який очолював Верховну Раду у 2016-2019 роках, застрелили у Львові 30 серпня. У ніч на 1 вересня стало відомо про затримання підозрюваного у вбивстві.

У Львові 2 вересня відбувається похорон Андрія Парубія.