Про підозру у вбивстві Парубія повідомили 52-річному львів’янину – прокуратура

Затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія, інформує 1 вересня Офіс генерального прокурора.

«Керівник Львівської обласної прокуратури особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі. За його словами, «підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата». Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Раніше 1 вересня представники української влади повідомили про затримання на Хмельниччині підозрюваного у вбивстві українського політика Андрія Парубія. Згодом голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що в цьому убивстві є «російський слід», але не став розкривати причин такого твердження.