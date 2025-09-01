Влада повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві Парубія

Президент України Володимир Зеленський уночі 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

«Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Тривають необхідні слідчі дії», – написав глава держави в соцмережах.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вказав, що затримання відбулося на Хмельниччині.

«Укотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин – затримали. Більше деталей згодом буде від поліції», – поінформував міністр.



Учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Суспільному мовнику в правоохоронних органах повідомили, що постріли зробила людина, одягнена як кур’єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Пошуки вбивці тривають. Президент Володимир Зеленський заявив, що для пошуку залучені всі необхідні сили й засоби.