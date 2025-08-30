У Львові вбили ексспікера Верховної Ради Парубія, стрілка розшукують

У Львові застрелили громадського та політичного діяча Андрія Парубія, заявив Суспільний мовник із посиланням на власні джерела 30 серпня.





Згодом загибель Парубія підтвердив президент Володимир Зеленський, повідомивши про доповідь міністра внутрішніх справ і генерального прокурора:

«Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці».

Національна поліція спершу не називала імені загиблого, але підтвердила факт стрілянини в Сихівському районі міста, про яку стало відомо близько опівдня:

«Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження».

У відомстві додали, що правоохоронці вживають заходів для встановлення особи стрільця та місця його перебування.

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що загинув Андрій Парубій.

«На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби. Потерпілий помер до приїзду медиків. Щирі співчуття родині загиблого», – написав він у своїх соцмережах.

Політик і учасник Революції Гідності Андрій Парубій був головою Верховної Ради з 2016 по 2019 рік.



