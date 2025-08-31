Прощання з колишнім спікером Парубієм відбудеться у Львові 2 вересня

Прощання з колишнім головою Верховної Ради, народним депутатом та громадським діячем Андрієм Парубієм відбудеться у Львові 2 вересня.

Як повідомляє пресслужба міськради, завтра, 1 вересня, о 19:00 в соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбудеться парастас, а у вівторок, 2 вересня, о 12:00 у цьому ж собору розпочнеться чин похорону.

О 13:30 на площі Ринок буде загальноміська церемонія прощання, після цього політика поховають на Личаківському кладовищі.

Учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Суспільному мовнику в правоохоронних органах повідомили, що постріли зробила людина, одягнена як кур’єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Пошуки вбивці тривають. Президент Володимир Зеленський заявив, що для пошуку залучені всі необхідні сили й засоби.