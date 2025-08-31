У Києві на будівлі Ради приспустили державний прапор в пам’ять Парубія

У Києві на будівлі Верховної Ради 31 серпня приспустили державний прапор в пам’ять про загиблого колишнього спікера і народного депутата Андрія Парубія. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

«Так ми вшановуємо пам’ять Андрія Парубія – народного депутата кількох скликань, Голови Верховної Ради VIII скликання, якого було вбито у Львові. Його смерть стала великою втратою для парламенту і всієї України», – написав він у фейсбуці.

За словами Стефанчука, прапор залишатиметься приспущеним упродовж трьох діб.





Учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Суспільному мовнику в правоохоронних органах повідомили, що постріли зробила людина, одягнена як кур’єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Пошуки вбивці тривають. Президент Володимир Зеленський заявив, що для пошуку залучені всі необхідні сили й засоби.



