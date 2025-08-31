Торік Фаріон, а 30 серпня – Андрій Парубій. Чергове зухвале і показове вбивство у Львові. Версій багато

ЛЬВІВ ‒ 30 серпня об 11:37 у поліцію надійшло повідомлення про стрілянину у Львові на вулиці Єфремова. Злочинець стріляв в громадського і політичного діяча Андрія Парубія. Здійснив вісім пострілів. Парубій помер на місці злочину.

Злочинця шукають. Правоохоронці мають «багато версій». Але про політичне замовне вбивство говорять однопартійці Андрія Парубія і чимало львів’ян.

До приїзду швидкої допомоги Андрія Парубій помер. Його тіло лежало на тротуарі ненакритим до 17-ї години. Стільки тривали слідчі дії на місці злочину.

Дехто із мешканців чув постріли. Люди дали покази. В соціальних мережах дуже швидко з’явилось відео з однієї з відеокамер, на якому видно, що Андрій Парубій об 11:35 йде вулицею Єфремова, зі спортивною сумкою. Злочинець стріляв у нього з-за спини. Цей чоловік мав на голові темний шолом, виглядав як кур’єр служби Glovo. Зафіксовано, що він пересувався на електровелосипеді.

Сусіди політика розповіла Радіо Свобода, що Андрій Парубій відвідував спортивний зал, який розташований недалеко від будинку.

«Я бачила, як він виходив з будинку, без охорони, просто сам. Наш будинок на вулиці, що поруч з Єфремова, і він ходив у спортивний зал. У нас закрита територія біля будинку. Сусід мені сказав, що він проходив повз».

«Сусідка, яка тут живе бачила і привіталась з ним».

«Я знав, що він отам живе у новому будинку».

«Я чув постріли і все», ‒ говорили люди з району, в якому жив політик.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вбивство було ретельно підготовлено. Це повторили на брифінгу і представники силових структур Львівщини.

Начальник Головного управлінні Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський повідомив, що невідома особа здійснила вісім пострілів в Андрія Парубія, гільзи знайшли на місці злочину, зброю шукають. Це була короткоствольна вогнепальна зброя.

Чи стріляв професіонал, чи діяв самостійно чи в групі, чи звертався Андрій Парубій у правоохоронні органи по охорону, чи надходили йому якісь погрози. Усі ці запитання залишились без відповідей. Силовики пояснили, що тривають слідчі дії, пошук злочинця і тому ніяких деталей не повідомляють, щоб не нашкодити досудовому розслідуванню.

Керівник обласної прокуратури Микола Мерет каже, що немає відомостей, чи це вбивство пов’язане із вбивством української мовознавиці Ірини Фаріон.

Її було вбито 19 липня 2024 року ввечері, коли вона очікувала на таксі, біля будинку, де проживала.

Обидва вбивства дуже показові. На запитання Радіо Свобода, які існують версії щодо вбивства Андрія Парубія, начальник обласної поліції відповів, що їх багато. Одна з них, це політичний мотив і вірогідна причетність Росії.

Народний депутат України Микола Княжицький вважає, що вбивство Парубія – це «російська помста за його позицію».

Це мета росіян – хочуть націю знищити та її лідерів

«Він активно працював у Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, просто позиціонував себе як державник. І вважав, що під час війни не варто займатися політичними суперечками. Це була його позиція. У нього була послідовницька державна позиція. Це вбивство, щоб налякати і знищити тих людей, які є справжніми, сильними, відповідальними українськими лідерами, щоб українська нація не мала майбутнього. Це мета росіян і для цього хочуть націю знищити та її лідерів», ‒ каже Микола Княжицький.

На місце вбивства Андрія Парубія приїхав лідер партії «Європейська солідарність», колишній президент України Петро Порошенко. Парубій під №2 цієї політичної сили пройшов у парламент на останніх виборах.

Петро Порошенко заявив: «Росія здійснює «денацифікацію» українського народу. «Хто б не був виконавцем, але замовником і тим, хто має понести відповідальність, є саме Путін», – зазначив Порошенко.

Парламентар, голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин написав свою думку, за що було вбито Андрія Парубія.

Правоохоронці не відповіли Радіо Свобода, чи Андрію Парубію погрожували, чи він відчував небезпеку, але однопартієць вбитого політика Володимир Ар’єв написав, що пів року тому Андрій Парубій подавав заяву з проханням надати йому охорону.

До Львівського обласного управління поліції, як дізналось Радіо Свобода, Андрій Парубій не звертався з проханням про надання охорони.

В Управлінні державної охорони лише повідомили, що посадові особи отримують державну охорону після припинення повноважень протягом одного року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них.

Весною у 2015 році тоді перший віце-спікер Верховної ради Андрій Парубій користувався послугами державної охорони, оскільки заявив, що існує загроза його викрадення та вивезення в Росії. Тоді він заявляв, що має інформацію від українських спецслужб, що його збираються викрасти.

У заяві «Європейської солідарності» мовиться, «що вбивство Андрія Парубія не є випадковим злочином, а має ознаки політичного терору, спрямованого проти української державності».

Народний депутат Володимир В'ятрович вважає, що вбивство його однопартійця – це елемент залякування, який Росія використовує.

Вбивство Андрія Парубія шокувало львів’ян. Кожна людина, з якою розмовляло Радіо Свобода, порівнювала цей злочин із вбивством мовознавиці Ірини Фаріон.

– Це політичне, замовне вбивство, безумовно.

– Я з ним ходила тією ж вулицею, у цей самий час могла опинитись у тому місці.

– Дуже шокувало, бо він жив у цьому районі і я його знала майже з дитинства. Був дуже гарною людиною.

– Таке вбивство обурює, не лякає, а змушує думати.

– Так само, як Ірину Фаріон, помітний слід. Був світлою людиною.

– Він ніби вже відійшов від такої високої політики.

– Всі злочинці розраховують залякати український народ. Я не боюся і ходитиму своїми вулицями, знаю, що буде перемога, ‒ говорили львів’яни.

Вбивство Андрія Парубія було показове, щоб налякати, такої думки дотримується більшість, з ким розмовляло Радіо Свобода, щоб посіяти страх, щоб українці боялися висловлюватись патріотично, показувати свою українськість.

Про Андрія Парубія

Андрій Парубій народився в місті Шептицький Львівської області. 31 січня йому виповнилось 54 роки. Історик за фахом, Він почав свою громадську діяльність ще в студентські роки. Керував націоналістичною організацією «Спадщина», організовував пікети. А у 1991 році був одним із засновників Соціал-національної партії України (СНПУ), яку в 2004 році перейменували у ВО «Свобода». У 19-річному віці став депутатом Львівської обласної ради, потім був депутатом Львівської міськради. З 2002 року був заступником Львівської облради.

Під час «Помаранчевої революції» був комендантом Українського дому в Києві, очолював Самооборону Майдану під час Революції Гідності.

Колишній міністр МВС Юрій Луценко написав спогад про Андрія Парубія у цей час революцій.

Андрій Парубій був членом партії Віктора Ющенка «Наша Україна», від неї був депутатом Львівської облради, а у 2007-му – народним депутатом. У 2012 році приєднався до партії Арсенія Яценюка «Фронт змін». З 2012-го до 2014 року був парламентарем від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина».

Був комендантом наметового містечка у Києві під час «Революції Гідності». У ніч з 21 лютого на 22 лютого 2014 року загони Самооборони, під керівництвом Андрія Парубія взяли під контроль урядовий квартал у Києві.

З 17 березня 2014 року Андрій Парубій був призначений на посаду Секретаря РНБО. Пішов з цієї посади у серпні 2014 року.

Був головою Верховної Ради України у 2016–2019 роках.

«Доклав усіх зусиль для ухвалення закону про мову, відстоював парламент як незалежний інститут та символ демократії», – написали про вбитого політика його однопартійці.

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України Андрій Парубій долучився до 206-го батальйону, виконував бойові розпорядження, чергував на блокпостах, допомагав в евакуації цивільного населення, звільненні Київщини.

«За Андрієм полювала Росія. Ми знали, що він, як і інші члени нашої команди, був у так званих «розстрільних списках» Кремля ще з 2014 року. Проти нього намагалися організувати напади й раніше. 24 грудня 2014 року неподалік готелю «Київ» невідомий кинув йому під ноги бойову гранату. Тоді Парубій отримав поранення», вказано у заяві «Європейської солідарності».

Андрій Парубій із дружиною виховував доньку. Його батькові, громадському діячеві Володимиру Парубію 82 роки.

Андрія Парубія називають людиною з візією, яка поважала парламент.

Він багато говорив про значення української мови. «Буде Мова – буде майбутнє. Мова – зброя!» – написав він 16 липня, у день, коли в 2019 році набув чинності Закон про мову.

Які версії, окрім російського сліду ще у слідства, наразі невідомо. Чи може бути бізнес-конфлікт? Андрій Парубій був головою громадської організації «Тустань». Цей заповідник є привабливим.

Останній допис Андрія Парубія у фейсбуці – його привітання з Днем Незалежності.

Реакція на вбивство

На вбивство Андрія Парубія відреагувало багато відомих людей в Україні і світі. Глава УГКЦ Святослав Шевчук написав, що «Андрій Парубій був справжнім патріотом, який відіграв ключову роль у громадському та державному житті України, особливо в часи Революції Гідності. Його служіння Україні та жертовність є прикладом для наслідування».

У Міністерстві закордонних справ Польщі зреагували на вістку про вбивство українського політика «шокуюче». Керівник польського зовнішньополітичного відомства Радослав Сікорський написав, що познайомився з Андрієм Парубієм під час Революції Гідності, «коли ми як міністри Веймарського трикутника вели переговори про завершення бійні у 2014 році». Сікорський наголосив, що Парубій допоміг Польщі евакуювати консульство з Севастополя під час російського вторгнення до Криму.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що шокована і засмучена загибеллю Андрія Парубія. «Це ексспікер Верховної Ради та борець за українську демократію. Винні мають постати перед правосуддям», – написала вона.

Новина про вбивство українського політика і громадського діяча шокувала й багатьох інших західних політиків і дипломатів.







