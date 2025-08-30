Вбивство Парубія було «ретельно підготовлене» – Зеленський

Вбивство політика й громадського діяча Андрія Парубія було «ретельно підготовлене», зазначив президент України Володимир Зеленський.

«Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, Генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину», – розповів глава держави.

За словами Зеленського, Служба безпеки України також залучена до розслідування.

«Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію. Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять!» – підсумував він.

У Львові оголосили спецоперацію «Сирена» через вбивство політика й громадського діяча Андрія Парубія, заявив Офіс генерального прокурора 30 серпня.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Суспільному мовнику в правоохоронних органах повідомили, що постріли зробила людина, одягнена як кур’єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді.

Учасника Революції Гідності, політика, колишнього народного депутата й спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Голова Львівської області Максим Козицький повідомив, що в області тривають розшуки стрілка.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що для пошуку вбивці залучені всі необхідні сили й засоби.